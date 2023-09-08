Selçuklu Seyir Kafe ve Koku Bahçesi açıldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi'nin tema parklarından olan Seyir Tepesi'ne iki güzel mekan daha kazandırıldı. Selçuklu Seyir Kafe ve Koku Bahçesi düzenlenen programla açıldı.

Gerçekleştirdiği yatırımlarla ilçeye değer katan Selçuklu Belediyesi şehrin gözde mekanlarından olan Seyir Tepesi'ne iki önemli mekan daha ekledi. Selçuklu Seyir Kafe ve Koku Bahçesi düzenlenen programla açıldı.

"Hemşehrilerimiz şehrin stresini Seyir Tepesi'nde atıyor"

Selçuklu Seyir Kafe ve Koku Bahçesi'nin açılış programında konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak bugüne kadar her yaştan insanın faydalanabileceği birçok sayıda sosyal tesisi, sağlık tesisini, spor tesisini, eğitim tesisini ve farklı alanlardaki birçok projeyi Selçuklu'muza kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Seyir Tepe'miz, Selçuklu'nun en önemli mekanlarından biri oldu. Konya'nın en kuzeyi olan Ardıçlı'dan Meram Köyceğiz'e kadar tüm Konya'yı buradan görebiliyoruz. Temiz havasıyla, yeşil alanlarıyla, kamelyaları, mescitleri, koku bahçesi ve son olarak da kafeteryasıyla hemşehrilerimiz burada çok güzel vakitler geçiriyor, şehir hayatının stresini burada atıyor. Tabii burada en önemlisi ailelerimiz bir araya geliyor. Bizim aslında gerçekleştirmiş olduğumuz birçok projemizin temelinde de aile kavramı yer alıyor. Ailelerimizi nasıl bir araya getirebiliriz, onların bir arada daha fazla zaman geçirmelerini nasıl sağlayabiliriz, bu konuda hangi projeleri üretebiliriz, hangi etkinlikleri gerçekleştirebiliriz? Bunları düşünüyoruz. Seyir Tepe'miz de ailelerimizin bir araya gelmesi açısından oldukça önem verdiğimiz, üzerinde durduğumuz bir projemiz. Burada hemşehrilerimizin hem kafeterya hem de restoran hizmeti alabilecekleri bir tesise ihtiyaç vardı. Seyir Kafe'miz ile bu ihtiyacı karşılamış olduk" dedi.

"Koku Bahçe'miz ve Seyir Kafe'miz Seyir Tepe'mize çok güzel bir renk kattı"

Seyir Kafe ve Koku Bahçesi ile ilgili bilgiler paylaşan Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "136 metrekaresi iç restoran alanı, 120 metrekaresi dış restoran alanı ve 210 metrekaresi bahçe olmak üzere toplam 466 metrekare alana sahip olan Seyir Kafe'mizde bütün detayları düşündük. Aynı anda 218 kişiyi ağırlayabildiğimiz Seyir Kafe'mizde hemşehrilerimiz mükemmel bir Konya manzarası eşliğinde hem kahvaltılarını yapabilecekler hem yemeklerini yiyebilecekler hem de çay kahve ya da diğer meşrubatlarını içip hoşça vakit geçirebilecekler. Bu anlamda Seyir Kafe'mizin Konya'mıza önemli bir değer katacağını düşünüyorum. Burada, nezih bir ortamda hem hemşehrilerimizi, hem yerli hem de yabancı misafirlerimizi inşallah güzel bir şekilde ağırlayacağız. Yine yapımını tamamladığımız Koku Bahçe'miz de Seyir Tepe'mize hem görsel anlamda hem de koku anlamında çok güzel bir renk kattı. 7 bin 500 metrekare alana sahip olan Koku Bahçe'mizde 128 tür kokulu bitki çeşidi, 16 adet banklı tag, 8 adet gül tagı ve bin 650 metrekare yürüyüş yolu bulunuyor. Burada da hemşehrilerimiz güzel kokuları teneffüs ederek fotoğraflarını çekinebiliyor. Seyir Tepe'mize kazandırdığımız Seyir Kafe'mizin ve Koku Bahçe'mizin hemşehrilerimize, Selçuklu'muza ve Konya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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"Açılış ve temel atma programlarımız hız kesmeden devam edecek"

Konuşmasının sonunda yeni açılış ve temel atma müjdesi de veren Başkan Pekyatırmacı, "Yakın bir süre içerisinde inşallah Yeni Nesil Şehir Kütüphane'miz, Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademi'miz ve Yazır İlkokulu'muzun resmi açılış törenlerini gerçekleştireceğimizi de buradan belirtmek istiyorum. Yine çalışmalarında artık son aşamaya geldiğimiz Yelda Parkı'mızı da kısa bir süre içerisinde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Yine yapım süreçlerini sürdürdüğümüz birçok projemiz var, bu projeleri de hızlı bir şekilde tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız inşallah. Bu vesile ile Seyir Kafe'mizin hemşehrilerimize, Selçuklu'muza ve Konya'mıza hayırlı olmasını diliyorum, programımıza teşriflerinizden ötürü siz değerli misafirlerimize ve kıymetli protokolümüze de teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri olarak bulundukları bölgenin en güzel yerlerini vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Açıldığı günden bu yana on binlerce misafiri ağırlayan Seyir Tepesi sadece Selçuklu'ya ait bir değer olmaktan öte aynı Sille gibi Konya'mıza değer katan bir bölge haline geldi. Aynı zamanda işletme de buradaki en büyük eksiği kapatıyor. Ben hem belediye başkanımızı hem de bu konuda ona destek veren tüm çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum" dedi.

Açılışı yapılan Selçuklu Seyir Kafe ve Koku Bahçesi'nin Konya için hayırlı olmasını dileyen Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, "Sille Seyir Tepesi mesire alanının oldukça önemli bir ihtiyacı giderecek olan Selçuklu Seyir Kafe, buraya gelen ziyaretçilere inşallah önemli ve keyifli bir hizmet verecek. Bu güzel eserin şehrimiz için hayırlı olmasını diliyor, başta kıymetli belediye başkanımız ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Resmi açılışı yapılan bahçenin ve kafenin hayırlı olmasını dileyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Belediye başkanımızın şahsında emeği geçen tüm ekibimize teşekkür ediyoruz. Bu şehri hizmet noktasında daha üst seviyeye taşımak için tüm belediye başkanlarımız seferberlik halinde. Geçmişte bakımsız olan bir bölge kurumlar arasındaki bu iyi ilişkinin ve iş birliğinin neticesinde bu şehirde yaşayan insanlar kadar bu şehre ziyarete gelenler için hizmete açılan güzel mekanlara dönüşüyor. Tesislerimizin, bahçemizin, kafemizin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin 22 yıldır hep eserleriyle milletin karşısına çıktığını belirten AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, "Konya modeli belediyecilik dediğimiz yerel yönetimlerde Konya'nın farkını burada bir kez daha görüyoruz. Konya dışından misafirimiz geldiğinde artık nereye götüreceğimizi şaşırıyoruz desek herhalde yeridir. Ben bu güzel tesisin yapımında emeği geçen başta başkanımız Ahmet Pekyatırmacı olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Konyalılar adına, vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz adına bu iftar tablosundan dolayı da tebrik ediyorum" dedi.

Konya'da geleneksel belediyecilik faaliyetlerinin dışında vatandaşların kültürel ve sosyal ihtiyaçlarının her çeşidine yetişebilen bir belediyecilik anlayışını gördüklerini söyleyen Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, "Öncelikle Selçuklu Belediye başkanımızı böyle güzel bir hizmeti Konyalı hemşehrilerimize sunduğu için, bütün ekibiyle beraber tebrik ediyoruz. Selçuklu Belediye'mizin ağırlıklı çalışmaları hem insan kaynağı hem de finansal olarak var. Bu tesisin mutlaka çok önemli bir misyonu olacaktır. İnsanlarımızın daha müreffeh bir hayat teneffüs etmesine yardımcı olacaktır. Misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Selçuklu Seyir Kafe ve Koku Bahçesi'nin açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Protokol üyeleri daha sonra açılışı yapılan yerleri gezdi. Açılışa, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve önceki dönem AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve davetliler de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)