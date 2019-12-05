Selçuklu’da doğal afetlere karşı hazırlık eğitimi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından doğal afet ve acil durumlarda tahliye ve kurtarma faaliyetlerini hazır hale getirmek amacıyla kurum içi eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Yıl içinde periyodik aralıklarla düzenlenen eğitim seminerleri ile alınacak tedbirler konusunda personel bilgilendiriliyor. Belediye hizmet binası girişinde düzenlenen seminerlerde personele temel afet bilinci, yangın ve tahliye konusunda eğitim verildi. Eğitimde, başta deprem olmak üzere sel, heyelan gibi afetlere yönelik afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gereken doğru davranışların önemine değinildi. Deprem risklerinin insanların alabileceği önlemlerle azaltılabileceğine değinen uzmanlar, gerçekleşebilecek afetlerde alınabilecek tedbirleri anlattı. Eğitimlerin tatbikat kısmında ise Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı uzmanı Hakan Arıdal tarafından yangına karşı doğru müdahale ve ekipman kullanımı anlatıldı. Yangın söndürme tatbikatında ise personel uygulamalı olarak eğitimlere katıldı.

"Doğal afet öncesi hazırlıklı olmalıyız"

Yangınlara karşı bilinçli olmanın ve ilk müdahalenin önemine değinen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı uzmanı Hakan Arıdal, "Günümüzde, endüstriyel tesislerde yapılan üretim süreçlerinin en önemli tehlikelerinin başında yangın gelmektedir. İşletmeler yangınlar için yüksek riskli yerlerin başında gelmektedir. İşletmelerimizde verilen yangın eğitimleri ve alınan önlemler ile yangınlarda gözle görülür düşüşler sağlanmıştır. Afetlere karşı hazırlıklı olmak zorundayız" dedi.

Kaynak: İHA