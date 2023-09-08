Selçuk’ta 8 Eylül kutlaması

Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı sebebiyle Atatürk anıtı önünde resmi tören düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
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Selçuk’ta 8 Eylül kutlaması

Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı sebebiyle Atatürk anıtı önünde resmi tören düzenlendi.

Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı için resmi tören düzenlendi. Kaymakamlık ve Selçuk Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk anıtına sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşmalar yapıldı. Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı sebebiyle Atatürk anıtı önünde düzenlenen resmi törende açılış konuşması yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 8 Eylül'ün istiklal mücadelesinin sonucu olduğunu belirterek, "Yurdumuzun emperyalistlerce işgaline karşı ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde her kökenden vatan evlatlarının, gençlerin, kadınların hatta çocuk yaşlardaki evlatlarımızın bağımsızlık ve özgürlük için fedakarca cepheye koştuğu bir istiklal mücadelesinin zaferini kutluyoruz. Zaferimizin önderi Atatürk'ün hem cephede hem de cephe gerisinde erkeği ile kadını ile birleştirdiği bir halkın destanını gurur ve coşkuyla anıyoruz" dedi.

Kadınlar adına cumhuriyete teşekkür eden Başkan Ceritoğlu Sengel, "İlhamımızı Atatürk'ten alıyoruz ve ona yol arkadaşlığı yapan vatanımızın eşit ve kahraman kadınlarından alıyoruz. Çok yakında cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte kutlayacağız. Ben öncelikle Selçuk'lu bir kadın ve bir anne, sonra bir kadın belediye başkanı olarak, sizlerin önünde şahsen ve bütün kadınlar olarak cumhuriyetimizin katmış olduğu bütün değerler adına Ata'mıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"İlkleri başarıyoruz"

Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün ve cumhuriyetin kadınlara sağladığı kazanımlara değinen Başkan Ceritoğlu Sengel, "Bu kentte yani haritada küçük ama tarihte önemi büyük olan Selçuk'ta bana belediye başkanı olma imkan ve sorumluluğunu bahşeden Atatürk'e, onun "En büyük eserimdir" dediği cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kadının eşit olmayı zül gören zihniyetlere rağmen her şeyi başarma güç ve azmine sahip olduğunu bize öğütlediği için minnettarım. İlhamımızı Atatürk'ten alıyoruz. İlkleri başarıyoruz. Bazen bir kenti ilk kez bir kadın yönetiyor bazen de milli kadın voleybol takımımız gibi hem Avrupa'ya hem de dünyaya örnek oluyoruz her türlü geriliğe rağmen ve her seferinde bağımsızlık ve özgürlük diyoruz ve bununla da gurur duyuyoruz. Biz kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla varız. Yurdumuzun ve cumhuriyetimizin sonsuz bekçileriyiz. Yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın eşit ve özgür Türkiye, yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel'in ardından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise "Biz bedel ödeyerek bu devleti kurduk. Bize yakışan cumhuriyetimizi yüceltmek, cumhuriyet için çalışarak ülkemiz için, memleketimiz için en iyisini yapmaya gayret ederek daha ileriye taşımaktır. Kurtuluşumuzun 101. yılı hepimize kutlu olsun" diye konuştu.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisiyle Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı sebebiyle düzenlenen resmi tören sona erdi.

Selçuk’ta 8 Eylül kutlaması

Selçuk’ta 8 Eylül kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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