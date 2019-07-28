Selçuk’ta turizmciler tanıtım atağına geçti

Selçuk Ticaret Odası (STO), UNESCO Miras Listesi'nde bulunan Efes ve Selçuk'u internet mecralarında tanıtmak için visitephesus.org adıyla hazırladığı turizm portalını bir lansmanla tanıttı.

Efes Selçuk Kent Belleği Merkezi'nde düzenlenen lansmana Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, belediye meclis üyeleri, turizmle ilgili kurum temsilcileri, İzmir oda başkanları ve üyeleri ile turizm işletmecileri katıldı. Kentin turistik ve kültürel hazinesini internet ve sosyal medya mecralarında tanıtmak, merak uyandırmak ve bölgeye gelecek olan ziyaretçilerin bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan turizm portalı, Selçuk Efes bölgesindeki turizmi canlandıracak içeriklere sahip.

"Derli toplu bir pusula"

Lansman toplantısında konuşan Visitephesus projesinin editörü Selçuk Ticaret Odası İletişim Uzmanı Berrin Dereli, tatil planı yapan kişilerin dikkatini çekmek ve seyahat planlaması yaparken bir rehber olmayı amaçladıklarını söyledi. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin kente gelmeden ve geldikten sonra ihtiyaç duyacakları doğru ve pratik bilgiyi bulabilecekleri bir mecra eksikliği fark ettiklerini ve Visitephesus projesinin bu ihtiyaçtan doğduğunu ifade eden Dereli, "Potansiyel ziyaretçilerimizin ve kente gelen konuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayan, internet okyanusunda kaybolmadan planlama yapabildikleri derli toplu bir pusula yapmak istedik" dedi.

"Titiz bir çalışmanın ürünü"

Ticaret odalarının asli görevleri yanında kentin turizm ve ticari hayatına katkı koymak gibi amaçları olduğunu kaydeden STO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Yolcu, visitephesus projesinin bunun güzel bir örneği olduğunu söyledi. Yolcu, "Kentimizi turizm alanında hak ettiği yerde görmek ve Efes, St. Jean Kilisesi, Meryem Ana Evi, Şirince gibi turizm markalarımızın değerini korumak ve az bilinen kültürel hazinelerimizi tanıtmak amacıyla Visitephesus turizm portalını hazırladık. Hazırlık sürecinde başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere pek çok kurum ve kişiden destek aldık. Titiz bir çalışmanın ürünü olan visitephesusus.org, Selçuk ve Efes sevgisi ile oluşan bir sinerjinin güzel bir meyvesi" diye konuştu.

"Uğurlu gelmesini diliyorum"

Yolcu, değişen turizm anlayışına ve ziyaretçi beklentilerine ayak uydurmanın önemine dikkat çekerek, turizmin geride kalmayı kaldırmayan bir sektör olduğunu, bu nedenle bilgi teknolojileri ve çağın iletişim araçlarını kullanarak tanıtım ve pazarlama yapılması gerektiğini kaydetti. Koray Yolcu şöyle konuştu:

"Kentimizin kültürel ve turistik hazinesi görmek isteyen konuklarımız visitephesus.org'u kullanarak nasıl gelinir, ne yapılır, nerede kalınır bölümleriyle doğru ve hızlı bir şekilde rehberlik alabilecekler. Turizm acentelerimiz, otel ve pansiyonlarımız da bu portalda yer aldı. Selçuk Ticaret Odasının bir turizm hizmeti olan visitephesus.org'un Selçuk Efes turizmine uğurlu gelmesini diliyorum."

Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci de Visitephesus projesinin bir Selçuk projesi olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Kaymakam İnci, sosyal medya tanıtımında tüm Selçukluların projeye sahip çıkarak destek olmasının önemini vurguladı. Konuşmaların ardından Visitephesus turizm portalının tanıtıldığı sunumlar izlendi.

Turizmcilerden destek

Selçuk Ticaret Odasının öncülük ettiği böylesine önemli bir projeye bir turizmci olarak her türlü katkı ve desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür eden turizmci Dilek Hisarcılar, turizmin içerisinde olan tüm acente ve turizmcilerin böylesine önemli bir projeye destek vermelerini istedi. Odanın önemli bir turizm hizmeti gerçekleştirdiğini, Visitephesus projesinin çok doğru bir proje olduğunu belirten turizmci Hasan Fahri Ilısu, ziyaretçilerin Efes, Meryemana Evi, Şirince odaklı seyahat ve tatil programı yaptıklarını, önce Efes ve tarihi ören yerlerini gezdiklerini, daha sonra farklı turizm kentlerine gittiklerini hatırlattı. Ilısu, visitephesus.org ile bu durumun artarak devam edeceğine inandığını kaydetti. Oldukça başarılı bir çalışma ile tanıtımı yapılan visitephesus.org'un Selçuk turizmi açısından son derece önemli bir proje olduğuna dikkat çeken Şirince Türetim Derneği Başkanı Uğur Kaya, "Biz bu proje ile birlikte öncelikle Visitephesus'un marka olacağını düşünüyoruz. Bu markanın gastronomik içeriğiyle zenginleşerek birçok yerel halka da faydası olacağını düşünüyoruz. Bu anlamda Efes, Meryem Ana ve Şirince, güzel bir üçgenken Visitephesus sayesinde tamamen dünya markası olacak ve tanıtım anlamında dünyanın her yerine ulaşmış olacak" dedi.

Kaynak: İHA