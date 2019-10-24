Selçuk’ta “Uluslararası Taşeli Sempozyumu” düzenlendi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından "Uluslararası Taşeli Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özdemir Koçak, Taşeli Sempozyumunun tarih, kültür ve turizm alanı ile ilgili çok geniş bir alanı kapsadığını söyledi. Sempozyumun hazırlık aşamalarını çok iyi bildiğini ifade eden Prof. Dr. Koçak, "Özellikle Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Taşkent Yüksekokulu gayretleriyle ve Hasan Bahar hocamızın, Mehmet Ali Gökmen hocamızın çabalarıyla bu çalışma şekillendi. Üniversitem adına bu konferansın faydalı geçmesini diliyor ve hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hasan Bahar ise, "Taşkent'e gittikten sonra o bölgede ne yapabiliriz diye düşündük. Alanya, Taşkent, Hadim, Çatalhöyük, Konya, Kapadokya turizm yolundan söz ettik. Bu yol etrafında bir sempozyum yaparak, bu bölgeyi tanıtmak gerekiyor. Güneyde 15 milyon turist, Orta Anadolu'da 10 milyon turist ve bu 25 milyonluk turizmin ortasında tıkalı bir yol var. Yılda bin kişinin bile geçmediği burada bir yaşam Toros Yörükleri var. Hadim, Taşkent, Sarıveliler, Ermenek, güneyde Alanya Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Silifke ve ötesinde Erdemli'ye kadar uzanan doğuda, batıda da Manavgat, Akseki ve kuzeyinde Seydişehir, Ahırlı, Bozkır, Yalıhüyük ilçelerimizden oluşan bir bölge var. Turizmi etrafında kuşattığı ancak haberinin olmadığı bir yer. Doğa, tarih, kültür konusunda ülkemizde son yıllarda çok önemli adımlar atıldı. Bu giydiğim Anadolu, Türkmen, Selçuklu kıyafetlerini sadece resimlerde değil burada sizlere de canlı göstermek için giydik" diye konuştu.

Kaynak: İHA