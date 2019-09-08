Selçuk’un kurtuluşu törenle kutlandı

Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı Atatürk anıtında düzenlenen törenle kutlandı.

Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı, törenle kutlandı. Atatürk anıtı önünde düzenlenen törende ilk olarak Selçuk Kaymakamlığı, Selçuk Belediye Başkanlığı, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından çelenk sunumu gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yaptı.

Konuşmasında 8 Eylül'ü tam bağımsızlığın ve özgürlüğün günü olarak nitelendiren Başkan Sengel, "Bugün 8 Eylül. Şu anda bir kadın olarak, bir kadın belediye başkanı olarak bu mikrofonlarda konuşma özgürlüğü sağlayanlara minnet duyduğumuz gündür bugün. Tam bundan 97 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla şu anda bizleri buraya toplayanların günüdür bugün" dedi.

Başkan Sengel'in ardından tören, Fatma Günay Ortaokulu Öğrencisi Eylül Arna'nın şiir okuması ve Efes Selçuk Halk Oyunları ekibinin zeybek gösterisi ile son buldu.

Kaynak: İHA