Selde bisikleti kayboldu: Bakan Kurum Hira'yı mutlu etti!

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nın taşması sonucu Hira Turan'a ait bisiklet de sel sularına kapıldı. Bu duruma üzülen Hira için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınan yeni bisiklet alındı. Turan, "Şu an evimiz yıkılıyor. Bisikletim selde kaybolduğunda çok üzülmüştüm. Şimdi yeni bisikletim olduğu için çok mutluyum." dedi.

ÇOCUKLARI İÇİN ENDİŞELENDİ! BAKAN KURUM'A GÖNÜLLERİNİ AÇTIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR DİLEĞİNDE BULUNDU



Sel yaşandığında kendisinin dışarıda olduğunu ancak çocukları için endişelendiğini anlatan Çelik, birden sel sularının yükseldiğini ve çocukları için çok endişe duyduğunu söyleyerek " O gün çocuklarım dışarı çıkmamışlar. En çok ona sevindim. Arkamdan sel geldi zaten ben eve girerken. Her taraf sel sularıyla doldu. İnsanlar arabanın üzerindeydi, koca tankerler gitti." diye konuştu.

Anne Ayşe Çelik, "Teşekkür bile az gelir zaten. Onun gibi bir insan az gelir. Burada varlığı yetiyor. Onu gördüğümde yanına gidebiliyorum, istediğimi sorabiliyorum. Ulaşmak zor derler ama hiç zor değil. Onlar bize gönüllerini açtılar. Allah razı olsun onlardan" ifadelerini kullandı. Ayşe Çelik ise sel felaketinden dolayı çok zorluk yaşadıklarını anlattı.















