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  3. Selde bisikleti kayboldu: Bakan Kurum Hira'yı mutlu etti!

Selde bisikleti kayboldu: Bakan Kurum Hira'yı mutlu etti!

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde  12 yaşındaki Hira Turan'ın bisikleti kayboldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hira'ya bisiklet alınarak onu  mutlu eden Bakan Kurum'a teşekkürlerini dile getirdiler.

Selde bisikleti kayboldu: Bakan Kurum Hira'yı mutlu etti!

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nın taşması sonucu Hira Turan'a ait bisiklet de sel sularına kapıldı. Bu duruma üzülen Hira için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınan yeni bisiklet alındı. Turan, "Şu an evimiz yıkılıyor. Bisikletim selde kaybolduğunda çok üzülmüştüm. Şimdi yeni bisikletim olduğu için çok mutluyum." dedi.

Selde bisikleti kayboldu: Bakan Kurum Hira'yı mutlu etti!

ÇOCUKLARI İÇİN ENDİŞELENDİ! BAKAN KURUM'A GÖNÜLLERİNİ AÇTIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR DİLEĞİNDE BULUNDU


Sel yaşandığında kendisinin dışarıda olduğunu ancak çocukları için endişelendiğini anlatan Çelik, birden sel sularının yükseldiğini ve çocukları için çok endişe duyduğunu söyleyerek  " O gün çocuklarım dışarı çıkmamışlar. En çok ona sevindim. Arkamdan sel geldi zaten ben eve girerken. Her taraf sel sularıyla doldu. İnsanlar arabanın üzerindeydi, koca tankerler gitti." diye konuştu.

Anne Ayşe Çelik, "Teşekkür bile az gelir zaten. Onun gibi bir insan az gelir. Burada varlığı yetiyor. Onu gördüğümde yanına gidebiliyorum, istediğimi sorabiliyorum. Ulaşmak zor derler ama hiç zor değil. Onlar bize gönüllerini açtılar. Allah razı olsun onlardan" ifadelerini kullandı. Ayşe Çelik ise sel felaketinden dolayı çok zorluk yaşadıklarını anlattı.

Selde bisikleti kayboldu: Bakan Kurum Hira'yı mutlu etti!

 

 


 


 


 


 

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