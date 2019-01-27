Selde hayatını kaybeden Çağlar Bencik son yolculuğuna uğurlandı

Muğla Bodrum'da bulundukları otomobil ile sele kapılarak hayatlarını kaybeden nişanlı çiftten 27 yaşındaki Çağlar Bencik gözyaşları arasında Milas ilçesine bağlı İçme Mahallesi'nde toprağa verildi.

Muğla Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesi'nde Cuma gecesi yağış sonrası oluşan sele kapılan Çağlar Bencik yönetimindeki 48 ABL 07 plakalı otomobilde bulunan Çağlar Bencik ile 23 yaşındaki nişanlısı Billur Atik hayatını kaybetmişti. Dün Billur Atik için düzenlenen cenaze töreninin ardından bugün Çağlar Bencik için de memleketi Milas'a bağlı Kırsal içme Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Sel sularında sürüklenerek olayın meydana geldiği yere yaklaşık 250 metre mesafede bir tarla içerisinde cesedi bulunan Çağlar Bencik'in Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi köyüne getirildi. Evine getirilen Çağlar Bencik'in tabutu helallik alındıktan sonra köy mezarlığına götürüldü. Tabutuna Türk Bayrağı ile nişan merasimi sırasında giydiği beyaz gömleği konulan Çağlar Bencik, kılınan cenaze namazının ardından iki yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden abisinin mezarının yanında toprağa verildi.

Cenaze namazına köylülerin ve sevenlerinin yanı sıra, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Cenazede ayakta zor duran anne Gülsüm Bencik ve Baba Şenol Bencik'i yakınları teselli etmeye çalıştı.

Kaynak: İHA