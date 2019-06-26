Selde kaybolan çoban, 16 gün sonra hayatını kaybetti
KIRIKKALE'de, etkili olan selden kaçarak sığındığı ağacın altında baygın bulunan çoban Muzaffer Uysal (75), tedaviye alındığı hastanede 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
KIRIKKALE'de, etkili olan selden kaçarak sığındığı ağacın altında baygın bulunan çoban Muzaffer Uysal (75), tedaviye alındığı hastanede 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde, 16 gün önce yaşanan selin ardından haber alınamayan ve 14 saatlik aramanın sonunda sığındığı ağacın altında bitkin halde bulunan çoban Muzaffer Uysal, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım Ünitesi'nde tedavisi sürdükrülen Uysal, akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.
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DHA
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