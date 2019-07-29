Selde kaybolan Kağan'ın da cansız bedeni bulundu (3)
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selde yaşamını yitiren Kağan Töngel (3) son yolculuğuna uğurlandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selde yaşamını yitiren Kağan Töngel (3) son yolculuğuna uğurlandı. Aziziye Mezarlığı'ndaki cenazeye Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, vatandaşlar ve Töngel ailesinin yakınları katıldı. Kağan, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından selde yaşamını yitiren babası Cengiz Töngel'in mezarının yanında toprağa verildi.
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DHA
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