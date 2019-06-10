Selde kaybolan yaşlı adam sağ bulundu

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde ineklerini otlatmak için dün sabah saatlerinde dağlık alana gittikten sonra bir daha haber alınamayan yaşlı adam, şiddetli yağmur ve sel felaketinden korunmak için ağacın altına sığındı. Ekiplerle birlikte aramalara katılan oğlu, babasını iğde ağacının altında baygın halde buldu.

Edinilen bilgiye göre, Sulakyurt ilçesinde dün sabah saatlerinde evinden çıkıp 2 ineğini otlatmak için dağlık alana giden Muzaffer Uysal'dan (75) bir daha haber alınamadı. İnekleri kendiliğinden eve gelirken, akşama kadar eve dönmesini bekleyen Uysal'ın ailesi durumu jandarmaya ve polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, polis ve AFAD ekipleri yağışın etkili olduğu İmamoğlu Çeşmesi köyü yol güzergahında ve dağlık alanda yaptığı 8 saatlik arama çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü. Sabahın erken saatlerinden itibaren ekiplerle birlikte yeniden arama çalışmalarına oğlu Murat Uysal da katıldı. Farklı bölgelerde arama yapan oğlu Murat Uysal, babasını Yeşilyurt Mahallesi mezarlıklar bölgesindeki iğde ağaçlarının altında baygın bir halde buldu.

Sel ve şiddetli yağmurdan korunmak için iğde ağacının altında baygın olarak bulunan Muzaffer Uysal'ı 112 acil sağlık ekipleri ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Daha sonra Uysal Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi.

Bilinci kapalı olan Uysal'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA