Selde mahsur kalan çoban ve koyunları kurtarıldı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Sel suları yükselince ağılında koyunlarıyla mahsur kalan çoban Murat İlhan ise AFAD ekiplerince bot ile kurtarıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Taşan Susurluk Çayı ile birçok bölgeyi su bastı. Ağılında 3 koyunuyla mahsur kalan Murat İlhan (65), jandarma ve kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, bot ile taşan dereden geçerek İlhan'ı ve koyunlarını kurtardı. İlhan, sağlık kontrolü amacı ile Karacabey Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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DHA