Selde mahsur kalan çobanlar kurtarıldı

NİĞDE'de sağanak ardından oluşan sel nedeniyle mahsur kalan 4 çoban, ekipler tarafından kurtarıldı.

Çiftlik ilçesine bağlı Şeyhler köyünde hayvan otlatan 4 çoban, dün yağan şiddetli sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle mahsur kaldı. Aileleri de çobanlardan haber alamayınca yetkililerden yardım istedi. Hemen harekete geçen jandarma, AFAD, UMKE ve Niğde İl Özel İdaresi ekipleri, yaptıkları çalışmayla 4 çobanı kurtardı.

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DHA