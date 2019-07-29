Selden 12 gün sonra bulunan minik Kağan toprağa verildi

Düzce'de 18 Temmuz'da meydana gelen selde sulara kapılarak kaybolan ve cesedi 12. günde bulunan 3 yaşındaki çocuk babasının yanına defnedildi.

12 gün önce meydana gelen selde Akçakoca'ya bağlı Esmahanım köyündeki evlerinde anne ve babasıyla sel sularına kapılan ve cesedi bulunan 3 yaşındaki Kağan Töngel, Düzce merkezdeki Aziziye Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından yine selde hayatını kaybeden babası Cengiz Töngel'in yanına defnedildi. Esmahanım köyünde sel sularına kapılan Kaplan ailesinden anne Nilgün Kaplan, 9 yaşındaki kızı Funda ve ikiz kızları 7 yaşındaki Sinem ve Sanem Kaplan'ın aynı mezarlıkta bulunan yan yana mezarları ise yürekleri burktu. Minik Kağan'ın cenazesine Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA