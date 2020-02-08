Selden telef olmuş boş koyun dere kenarına atıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde telef olan 5 koyun dere kenarına atılmış halde bulundu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde telef olan 5 koyun dere kenarına atılmış halde bulundu.
Olay, ilçeye bağlı Akçakocalı Mahallesi'nde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 6 Şubat tarihinde bölgede yaşanan sel felaketinde sahipleri belirlenemeyen koyunlar telef oldu.
Telef olan 5 koyun çuvallara konularak Akçakocalı Mahallesi'nde geçen dere kenarına atılmış halde bulundu.
Kaynak: İHA
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