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  3. Sele kapılan otomobildeki 3 kişi ahşap merdiven yardımıyla kurtarıldı

Sele kapılan otomobildeki 3 kişi ahşap merdiven yardımıyla kurtarıldı

Şanlıurfa'da otomobil, yağmur sonrası biriken sel suyuna kapıldı. Otomobildeki 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından uzatılan ahşap merdiven ile kurtarıldı.

Sele kapılan otomobildeki 3 kişi ahşap merdiven yardımıyla kurtarıldı

Şanlıurfa'da otomobil, yağmur sonrası biriken sel suyuna kapıldı. Otomobildeki 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından uzatılan ahşap merdiven ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da akrabalarının taziyesine giden, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, köprü altında yağmur sonrası biriken sel suyuna kapıldı. Boğulmak üzere olan 3 kişi, çevredekiler tarafından uzatılan ahşap merdiven yardımı ile kurtarıldı. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası otomobil, olay yerine çağrılan çekici ile sudan çıkarıldı.

Kaynak: İHA

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