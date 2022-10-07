Selefon Torba İmal İşçisi (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Selefon Torba İmal İşçisi (Makine İle) Tanımı;

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Selefon Torba İmal İşçisi (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Selefon Torba İmal İşçisi (Makine İle) Maaşları

Selefon Torba İmal İşçisi (Makine İle) maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Selefon Torba İmal İşçisi (Makine İle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Selefon Torba İmal İşçisi (Makine İle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8143.08

Meslek Adı :

Selefon Torba İmal İşçisi (Makine İle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Selefon levhaları torba haline getiren makineyi ayar edip çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Selefon Torba İmal İşçisi (Makineyle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Torbaya şekil verecek olan madeni kalıbı makine içerisine yerleştirmek,

b) Makinenin mili üzerine selefon rulosunu yerleştirmek,

c) Selefonu katlama, kesme ve yapıştırma cihazlarından geçirmek,

d) Belirtilen ebatta torba imal etmek için makineyi ayarlamak,

e) Makineyi işletip doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ederek gerekli ayarlamaları yapmak,

f) Torbalar üzerine süs ve yazı basan makineyi de ayarlayabilir ve işletebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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