Selektör Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Selektör Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Selektör Makinesi Operatörü ne iş yapar, Selektör Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Selektör Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Selektör Makinesi Operatörü Tanımı;

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Selektör Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Selektör Makinesi Operatörü Maaşları

Selektör Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Selektör Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Selektör Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.96

Meslek Adı :

Selektör Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Selektör makinesi ile tahıl karışımlarından taneleri özelliklerine, kalınlıklarına, genişliklerine, uzunluk, doluluk farklarına göre temizlenmesi, sınıflandırılması ve ilaçlanması ile ekime hazır tohum elde eden kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Selektör Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Temizlenecek arpa, buğday, çavdar vb. tohumların özelliklerine uygun elekler kullanmak,

b) Eleme hızını ve elek üzerine akan hububatı uygun hızda ayarlamak,

c) Eleklerden geçen hububatları elek altı ve elek üstü tohumlukları ayırmak,

d) Temiz, iri, dolgun taneleri olanlarını selektör vasıtasıyla tohumluk olarak hazırlamak,

e) Temizleme işlemi tamamlanmış tohumları tartarak kilogramları belirtilen çuvallara koymak,

f) Tohumun ilaçlanmasına ve depolanmasına yardımcı olmak,

g) Selektör makinesinin hareketli parçaların yağlanması vb. bakım ve temizliğini yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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