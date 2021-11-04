Selektör ne demek, TDK'ya göre Selektör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Selektör ne demek? Selektör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi selektör kelimesi. Peki selektör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre selektör nedir, selektör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SELEKTÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Selektör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Selektör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre selektör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tahılı yabancı maddelerden ayırmak için kullanılan aygıt

- Taşıtlarda farların uzun ve kısa uzaklıkta yanmasını sağlayan araç

