Selen Görgüzel canlı yayında başına gelen tacizi anlattı

Yapımcı ve yönetmen Hamdi Alkan'ın yeni albüm çıkaran eşi Selen Görgüzel, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Görgüzel, yıllar önce yapımcısı tarafından sette yaşadığı tacizi anlatarak kendisine o dönemde sahip çıkılmadığını söyledi.

"O YAPIMCI ŞU AN NE YAPIYOR BİLMİYORUM"

Canlı yayında yıllar önce yaşadığı tacizi anlatan Selen Görgüzel, şöyle konuştu: "O dönem bana çok fazla sahip çıkılmıyor. Ben o dönemde işime küstüm lanet olsun dedim. Hem basına çok üzüldüm hem sektöre üzüldüm. O yapımcı şu an ne yapıyor bilmiyorum.

"O KİŞİ ADALET ÖNÜNDE HESAP VERDİ"

Şehir dışında çalışıyorduk. Ondan daha rahat bir arada olurdu insanlar. Saçım konusunda bir renk değişimi vardı 'görüntülerle alakalı seninle konuşmamız lazım' dedi bende 'abi yarın set var' dedim. Sonra orada kendimi savunmak zorunda kaldım. O savunma benim işimi sekteye uğrattı. Ben seti bırakınca kovduk dediler. O kişi sonra adalet önünde hesabını verdi.



"HERKES BUNUN BEDELİNİ ÖDESİN"

Mahkemede ceza verildi ama caydırıcı bir şey değildi. O dönem benim yaşadığım zorluğu bir ben bir de Allah bilir. Bu sebepten dolayı işime küstüm. Herkes bunun bedelini ödesin ve hareketlerine dikkat etsin.

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul 50. Yıl Tahran lisesinde tamamladı. Babası matbaacı ve Amerika´da yaşayan bir erkek kardeşi olan Selen Görgüzel'in annesi ev hanımıdır. 1997 yılında 18 yaşında iş adamı Yılmaz Bektaş ile evlenen Selen Görgüzel, 2003 yılında 24 yaşında evliliğine son verdi. Bu evlilikten İlknaz (d.1999) isminde bir kızı var.

Daha lise yıllarında Okan Bayülgen'in Televizyon Çocuğu Programında kamera arkasında partime çalışmaya başladı.

1996 yılında"zirvedeki sesler" adlı İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan programı sunarak ekran hayatına başlamıştır. Daha sona çeşitli kanallarda kendi hazırlayıp sunduğu programları hayata geçirdi. Bunlardan "Ev Hali" isimli programındaki tiyatro oyunculuğu yeteneğinin yeteneği "Kandemir Konduk" tarafından fark edilmesiyle tiyatroya transfer olmuş, çeşitli dizilerde oyunculuk yapmaya başlamıştır.

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Duran, Oğlum İçin, Tılsım Adası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde başarılı rolleri canlandırmıştır.

Selen Görgüzel, "Renklerde Kaybolan Hayat" adlı filmde Semiha Berksoy'un gençliğini oynadı. "Mıhlıçay Aşıkları" filminde de Yasemin karakterini canlandırdı.

"Karmakarışık" adlı tiyatro oyununda Susan Phılıpes rolü ile tiyatrocu yönünü sergilemiştir.

2012 yılında Slow müzik ağırlıklı "Çocuk Kadınım" adlı maksi single'ıyla müzik piyasasına da giren Selen Görgüzel, yavaş ve emin adımlara ilerlemek istediğini belirtti.

Selen Görgüzel, Çekmeköy'deki evinde kızı İlknaz ve köpekleri Linda ile birlikte oturuyor. Polisan'ın sahibi Ertuğrul Bitlis ile 1 Ocak 2011 tarihinden beri nişanlı idi 2013 yılında ayrıldılar.

Selen Görgüzel, 24 Nisan 2014 tarihinde Hamdi Alkan, ile Roma'da evlendi.

Filmleri ve dizileri :

2015- O Hayat Benim

2013 - Aşk Emek İster (TV Dizisi)

2009 - Zoraki Başkan (TV Dizisi)

2009 - Renklerde Kaybolan Hayat (Sinema Filmi)

2009 - 7 Kocalı Hürmüz (Sinema Filmi)

2008 - Mıhlıçay Aşıkları (Sinema Filmi)

2008 - Ağlamak Yok (TV Dizisi)

2008 - Aman Annem Görmesin (TV Dizisi)

2007 - Tılsım Adası (TV Dizisi)

2007 - Pars Narkoterör (TV Dizisi)

2007 - Oğlum İçin (TV Dizisi)

2007 - Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi)

2007 - Doktorlar (TV Dizisi)

2005 - Deli Duran (TV Dizisi)

2005 - Belalı Baldız (TV Dizisi)

2004 - Bir Dilim Aşk (TV Dizisi)

2004 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2002 - Emanet (TV Dizisi)