Selen Öztürk Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELEN ÖZTÜRK KİMDİR?

Doğum tarihi : 23.Temmuz.1980

Selen Öztürk kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Selen Öztürk doğum yeri : İzmir

SELEN ÖZTÜRK BİYOGRAFİSİ

Selen Öztürk, 23 Temmuz 1980 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Annesi Kıbrıs’lı, babası Uşak’lıdır.

Ankara, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan 2004 yılında mezun oldu. Okul bittikten sonra İstanbul’a taşındı ve sırası ile Tiyatro Kedi Tiyatro Oyun evi Oyun Atölyesi gibi Tiyatrolarda çalıştı.

Piyano ve Gitar çalmasını bilen Selen Öztürk, tiyatro çalışmalarının dışında Sinema ve dizilerde oynadı ve seslendirme çalışmaları yaptı. Oyun Atölyesi’nde “7 Şekspir Müzikali” oyununda rol aldı.

Selen Öztürk, 2011 - 2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl adlı tarihi dizide Kanuni Sultan Süleyman’ın ilk eşi Gülfem Hatun karakterini canlandırmıştır. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı’nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay’ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin’in yaptığı “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol almıştır.

Selen Öztürk, 2014 yılında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde; Mete Horozoğlu, Ayça Bingöl, Ekin Koç ve İlker Kızmaz olan “Benim Adım Gültepe” dizisinde Meziyet karakterini canlandırmıştır.

Selen Öztürk, 2014 yılında Halil Sezai’nin yapımcılığını üstlendiği "Çilek" adlı filmde Azra Akın, İlker Aksum, Halil Sezai, Bülent Şakrak ile beraber başrol oynadı.

2015 yılının Ekim ayında yayınlanmaya başlayan "Hatırla Gönül" adlı dizide Selen Öztürk, Engin Öztürk, Onur Saylak ve Gökçe Bahadır birlikte rol aldı.

2017 yılında yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı "Payitaht "Abdülhamid"" dizisinde Abdülhamit II'yi Bülent İnal canlandırdı. Dizide diğer rollerde Özlem Conker, Saygın Soysal, Hakan Boyav, Umut Kurt, Ezgi Eyüboğlu, Selen Öztürk gibi oyuncular rol almıştır.



Filmleri ve Dizileri :

2019 - Çiçero (Sinema Filmi)

2018 - Ölümcül Makineler (Leila George Seslendirmesi )(Sinema Filmi)

2018 - Meg: Derinlerdeki Dehşet (Jessica McNamee Seslendirmesi)(Sinema Filmi)

2018 - Christopher Robin (Hayley Atwell Seslendirmesi )(Sinema Filmi)

2018 - Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Danai Gurira Seslendirmesi)(Sinema Filmi)

2017 - Mahalle (Sinema Filmi)

2017 - Koko (Türkçe Seslendirme)(Sinema Filmi)

2017 - Justice League: Adalet Birliği (Türkçe Seslendirme)(Sinema Filmi)

2017 - Galaksinin Koruyucuları 2 (Türkçe Seslendirme )(Sinema Filmi)

2017 - 2018 - Payitaht Abdülhamid (Seniha Sultan)(TV Dizisi)

2016 - Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması (Paula Patton Seslendirmesi)(Sinema Filmi)

2016 - Mahalle (Sinema Filmi)

2016 - Daha (Sinema Filmi)

2015 - Serçe Sarayı (Aliye)(TV Dizisi)

2015 - Hatırla Gönül (Figen) (TV Dizisi)

2015 - Serçe Sarayı (aliye) (TV Dizisi)

2015 - Yenilmezler: Ultron Çağı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2014 - Çilek (Sinema Filmi)

2014 - Benim Adım Gültepe (TV Dizisi)

2011 - İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2011 - Vikingler Efsanesi: Thor (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2011 - Sucker Punch (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi) 2011

2011 - 2013 - Muhteşem Yüzyıl (Gülfem hatun)(TV Dizisi)

2009 - Sonsuz (Hemşire Ayten) (Sinema Filmi)

2009 - Hannah Montana: The Movie (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 - Cennetimden Bakarken (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Vol. İ (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Kara Şövalye (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Gezgin Pantolon Kardeşliği 2 (America Ferrera Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2008 - Bir Varmış Bir Yokmuş (Sema) (TV Dizisi)

2008 - Beverly Hills Çuvava (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Sihirli Oyuncakçı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Kukla (Kısa Film)

2007 - Kara Yılan (Asiye) (TV Dizisi)

2006 - Şarkılar Susmasın (TV Dizisi)

2006 - Bilek Kesenler: Bir Aşk Hikayei (Leslie Bibb Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2005 - Tehlikeli Masumiyet (Camilla Belle Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2005 - Just Friends (Amy Smart Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2005 - Günah Şehri (Brittany Murphy Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2005 - Aşk ve Gurur (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 - Bobby Long'a Bir Aşk Şarkısı (Scharlett Johansson Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2004 - Bir Dilim Suç (Sally Hawkins Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2002 - Telefon Kulübesi (Katie Holmes Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

2002 - Aşkları Ege' de Kaldı (Sinema Filmi)

1995 - Yüreğinin Sesi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1995 - Yeraltı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1994 - Sevginin Gücü (Natalie Portman Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1988 - Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği (Juliette Binoche Seslendirmesi) (Sinema Filmi)