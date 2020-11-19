Selen Sevigen kimdir? Babası kim? Kaç yaşında? Ünlü şarkıcı Gökhan Özen ile ihtişamlı bir düğün ile dünya evine girdikten 6 yıl sonra evliliklerini sonlandıran Selen Sevigen şimdilerde eski eşi ve çocukları ile yaşadıkları problemlerle gündeme geldi. Peki Selen Sevigen kimdir? Babası kim? Kaç yaşında? Nereli? Gökhan Özen ile neden boşandı?

SELEN SEVİGEN KİMDİR?

Selen Sevigen, 1979 yılında dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra, ABD'nin Kaliforniya Üniversitesi'nde öğrenimine devam etti. Daha sonra İngiltere'de London Academy of Music and Dramatic Arts'ta müzik ve sinema eğitimi aldı.

Bernard Hiller'dan ders alıp oyunculuk kariyerine başladı. Türkmax ekranlarında Gala adlı sinema programının sunuculuğunu yapan Selen Sevigen, O Şimdi Mahkum ve O…Çocukları isimli filmlerde rol aldı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in kızı olan Selen Sevigen daha önce ismi futbolcu Tuncay Şanlı ile anılmıştı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Şarkıcı Gökhan Özen ile nişanlandılar. Babasının ısrarlarına rağmen politikaya atılmayan Selen, bir dönem yönetmen Abdullah Oğuz'un asistanlığını yaptı. 7 Temmuz 2010 da Gökhan Özen'le evlendi. Bu evlilikten 2 kız çocukları vardır. Gökhan Özen ile 2016 yılında boşanarak evliliklerine noktayı koydu.

SELEN SEVİGEN'İN BABASI MEHMET SEVİGEN KİMDİR?

Mehmet Sevigen,4 Temmuz 1954, Arapgir, Malatya, Türk siyasetçi.CHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı.

Vefa Lisesi'ni bitirdi. İş Adamlığı yaptı. Evli ve 2 Çocuk babası.XIX., XX., XXII.ve XXIII. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı.