Selen Soyder Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELEN SOYDER KİMDİR?

Doğum tarihi : 26.Aralık.1986

Selen Soyder kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : Model, Dizi Oyuncusu

Selen Soyder doğum yeri : Konak, İzmir

SELEN SOYDER BİYOGRAFİSİ

Selen Soyder, 26 Aralık 1986 tarihinde İzmir, Konak’da doğmuştur. Tam adı Mükerrem Selen Soyder’dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir Selma Yiğitalp Lisesinde okudu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih bölümünde öğrenci olarak devam etmektedir.

2006 yılında “Miss Model Of Turkey” yarışmasında ikinci güzeli seçildi ve “Miss Bikini Of The Universe” yarışmasında Çin Halk Cumhuriyetî'nde Türkiye'yi temsil etti. İlk 5'e giren Soyder, Türkiye'ye "En iyi milli kostüm ödülü"nü de getirdi

2007 yılında “Miss Turkey” güzellik yarışmasına katıldı Türkiye güzeli seçildi. Türkiye'yi; Çin'in Sanya adasında yapılan “Miss World 2007” yarışmasında temsil etti. Çin’den döner dönmez Vakko'nun modelliğini yaptı. Daha sonra da İngilizcesini ilerletmek için dil eğitimi maksadıyla Kanada'ya gitti ve 2009 yılında döndü.

Geldikten sonra spikerlik kursuna yazıldı ve Star TV'de staj yaptı.

2010 yılında FOX TV'de yayınlanan “Yer Gök Aşk” dizisinde ilk bölümlerinde başrolde oynayan Birce Akalay ve Murat Ünalmış ile birlikte rol aldı. Dizinin 2. sezonlarına yakın başrol oyuncusu Selen Soyder aynı yapım şirketinin bir başka dizisi olan “Lale Devri” adlı diziye Türk dizi tarihinde ilk olarak Yer Gök Aşk'ta ki karakter ismiyle transfer olmuştur.



Selen Soyder, 2012 yılında “Lale Devri” adlı dizide Tolgahan Sayışman, Hatice Aslan, Korel Cezayirli, Gül Onat, Kenan Bal ile birlikte başrol oynamıştır.

Selen Soyder, 2011 yılında“Yer Gök Aşk” dizisinin yönetmenlerinden olan Ulaş İnaç’la evlilik yolunda adım attı. Ancak 2012 yılının başında ayrıldıklarını duyurdu.

Selen Soyder, 2012 - 2014 yılarında model ve oyuncu Tolgahan Sayışman ile birlikte oldu.

2015 yılında reklamcı Oren Fransez ile evlendi.

Fırsat buldukça pilates ve yoga yapan Selen Soyder, çocukluğundan bu yana kırmızı et yemediğini söylüyor.

2014 yılında “Kod Adı Reaksiyon” adlı dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, İbrahim Çelikkol, Selen Soyder, Nehir Erdoğan, İsmail Demirci ve Yurdaer Okur oynadı.

2016 yılında başrollerinde Selen Soyder, Can Yaman, Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Gül Onat, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri, Deniz Oral ve Veysel Diker'in yer aldığı “Hangimiz Sevmedik” adlı dizide (Itır) karakterini canlandırdı.

Filmleri ve Dizileri :

2016 - Hangimiz Sevmedik (Itır)(TV Dizisi)

2015 - Cahide Devekuşu'nun Açık Evliliği (Oyuncu)(Kısa Film)

2014 - Kod Adı Reaksiyon (Dr. Zeynep) (TV Dizisi)

2011 – 2013 - Lale Devri (Toprak)(TV Dizisi)

2010 - 2012 - Yer Gök Aşk (Toprak)(TV Dizisi)