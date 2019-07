Selen Uçer Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELEN UÇER KİMDİR?

Doğum tarihi : 05.Mayıs.1983

Selen Uçer kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Selen Uçer doğum yeri : İstanbul

SELEN UÇER BİYOGRAFİSİ

Selen Uçer, 5 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Tam adı Leyla Selen Uçerdir. Annesi ve babası Kimya mühendisidir. İstanbul'un Karaköy semtinde bulunan Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu.

Aynı zamanda Üniversite yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları’nda oyunculuğa başladı. Yarı zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Şan Bölümü'ne devam etti. İstanbul Devlet Konservatuarı’nda Gül Sabar’ın öğrencisi olarak şan eğitimi öğrenim gördü. Akademi İstanbul’da kısa bir süre Işıl Kasapoğlu’nun öğrencisi oldu.

Ardından ABD. Chicago'daki Roosevelt Üniversitesi'nde 2000 yılında burslu olarak oyunculuk ve tiyatro alanında yüksek lisans eğitimini yaptı. Doğaçlama komedi grupları ile çalıştı. 2002 yılında New York’da prestijli off-Broadway tiyatrolarından biri olan, Ensemble Studio Theatre’da stajyer oyuncu olarak sahneye çıktı. Genç bağımsız sinema yönetmenlerinin projelerinde oyunculuk yaptı. 2003 yılında kendi yazdığı“Amerikan Rüyası”(Dream in New York) adlı oyununun başrolünü üstlendi. Oyun festivallerde, off-Broadway sahnelerinde oynandı. Moskova Sanat Tiyatosu'nun New York atölyesine katıldı. 2004 yılında İstanbul’a döndü.

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk bölümünde ‘Doğaçlama’,’Komedi ve Karakter’, ‘Oyunculuk için Ses Kullanımı’ dersleri verdi. Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezinde atölye çalışmaları yürüttü.

Selen Uçer, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

2005 -2006 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen ‘Kantocu’ müzikaliyle yardımcı kadın rolünde Afife Jale/Sadri Alışık en iyi yardımcı komedi/müzikal oyuncusu ödüllerine aday oldu. Sonraki yıl Tiyatro DOT’da (Tiyatro Dergisi En iyi oyun ödülünü alan) ‘Böcek’de oynadı. Halen DOT’da tiyatro çalışmalarına devam ediyor.

Selen Uçer aynı zamanda Deniz Çakır, Dolunay Soysert, Mete Horozoğlu ve Bülent Alkış’la birlikte oynadığı “Cam” adlı tiyatro oyunundaki rolüyle 2011 Afife Tiyatro Ödülleri’nde "Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü kazanmıştır.

2008 yılında yönetmeni Murat Saraçoğlu, senaristi Sırrı Süreyya Önder olan “O... Çocukları” filminde bir fahişeyi oynadı. Filmin başrollerinde Altan Erkekli, Özgü Namal, Demet Akbağ, İpek Tuzcuoğlu, Sarp Apak, Sezin Akbaşoğullarıgibi oyuncular rol aldı.

2013 yılında yönetmen Serdar Temizkan’ın yaptığı “Kutsal Bir Gün” adlı sinema filminde Arda Kural, Ali Düşenkalkar, Gözde Kansu, Erkan Taşdöğen ile birlikte rol aldı.

2017 yılında "Evlat Kokusu" dizisinde Hande Soral, Barış Kılıç, Sedef Avcı, Murat Han, Yeşim Salkım, Selen Uçer, Alihan Türkdemir, Balım Gaye Bayrak, Nail Kırmızıgül, Pınar Çağlar Gençtürk, Haktan Pak, Hülya Duyar, Engin Yüksel, Tuğçe Kumral, Dilan Telkök, Aksel Üstün, Doğancan Sarıkaya ile beraber oynadı.



Ödülleri :

2016 - İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri - Bütün Kadınların Kafası Karışıktır- "En İyi Yönetmen"

2011 - SUNDANCE Film Festivali Jüri özel ödülü - CAN

2011 – 15. Afife Tiyatro Ödülleri’nde "Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Yardımcı Kadın Oyuncu" Cam (oyun) - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

2011 - Sadri Alışık En iyi Kadın Oyuncu ödülü

2010 – 21. ANKARA Film Fest. En İyi Yard. Kadın Oyuncu ödülü - Büyük Oyun

2008 – 15. ADANA ALTIN KOZA Film Fest En İyi Kadın Oyuncu ödülü - Ara

Oynadığı Tiyatro Oyunları :

2017 - Işıltılı Haşereler :Philip Ridley -İkincikat

2017 - Ailemizin En Güzel Sırrı :Can Özden (Yönetmen olarak) ikincikat

2016 - Bütün Kadınların Kafası Karışıktır :Ece Temelkuran - (Yönetmen olarak) Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

2014 - Poz :Deniz Madanoğlu-İkincikat

2016 - Baba ve Piç :Elif Şafak - Talimhane Tiyatrosu

2014 - Kurusıkı : Levent Kazak BKM

2012 - Kuçu Kuçu : Fabrice Roger-Lacan - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

2012 - Yeni Kiracı : Eugene İonesco - Bi Tiyatro

2010 - Cam (oyun) - Levent Kazak - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

2010 - Marat Sade :Peter Weiss - İstanbul Şehir Tiyatroları

2006 - İki Kişilik Bir Oyun / A Play For Two :Yekta Kopan DOT

2005 - Böcek : Tracy Letts - DOT

2005 - Kantocu : Haldun Dormen - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

Filmleri ve Dizileri :

2018 - Çukur (Ezgi)konuk oyuncu (TV Dizisi)

2017 - Kaygı (Sinema Filmi)

2017 - Evlat Kokusu (Belma) (TV Dizisi)

2016 - Şahane Damat (Kibar)(TV Dizisi)

2015 - Şeytan Tüyü (Sinema Filmi)

2015 - Tutar mı Tutar (Piraye)(TV Dizisi)

2015 - Kaygı (Sinema Filmi)

2014 - Kumun Tadı (Sinema Filmi)

2013 - Kutsal Bir Gün (Sinema Filmi)

2013 - Daire (Sinema Filmi)

2013 - Beni Böyle Sev (TV Dizisi)

2012 - Yabancı (Nazmiye) (Sinema Filmi)

2012 - Böyle Bitmesin (konuk oyuncu) (TV Dizisi)

2012 - İffet (Gülin) (TV Dizisi)

2011 - Can (Ayşe) (Sinema Filmi)

2011 - Hanımın Çiftliği 2. Sezon (Asuman) (TV Dizisi)

2010 - Deli Saraylı (Hizmetçi Kiraz) (TV Dizisi)

2009 - Ses (Sinema Filmi)

2009 - Kıskanmak (Sinema Filmi)

2009 - Kahve Bahane (Deniz) (TV Dizisi)

2009 - Büyük Oyun (Amira) (Sinema Filmi)

2009 - Bornova Bornova (Senem) (Sinema Filmi)

2009 - 11'e 10 Kala (Mahinur) (Sinema Filmi)

2008 - O... Çocukları (Selvi) (Sinema Filmi)

2008 - Düğün Şarkıcısı (Burcu) (TV Dizisi)

2008 - Binbir Gece 3. Sezon (Emel) (TV Dizisi)

2007 - Zincirbozan (Aynur) (Sinema Filmi)

2007 - Fedai (Gülşen) (TV Dizisi)

2007 - Dicle (TV Dizisi)

2007 - Ara (Gül) (Sinema Filmi)

2006 - Karınca Yuvası (Zerrin) (TV Dizisi)

2004 - Anlat İstanbul (Rahşan) (Sinema Filmi)

2003 - Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi)

2000 - Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (Fatma) (Sinema Filmi)