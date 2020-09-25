Selena Gomez ölümden döndüğü ameliyattan kalan yara izini gösterdi

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Selena Gomez 2017 yılında geçirdiği ve ölümden döndüğü ameliyattan kalan yara izini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk defa gösterdi.

Gomez, hayatını değiştiren ameliyatı uzun yıllardır mücadele ettiği lupus hastalığından dolayı böbreklerinden birinin iflas etmesinin ardından geçirmişti.

Güzel yıldız, 2017 yılında arkadaşı Francia Raisa'nın verdiği böbrek kendisine nakledilerek hayata dönmüştü.

Operasyon geçireceğini hayranlarından gizleyen Gomez, her şey olup bittikten sonra hastane yatağında çekilen pozunu paylaşarak yaşadıklarını duyurmuştu. Gomez neden uzun süre gözlerden uzak olduğunu da "Böbrek nakli oldum" diyerek anlatmıştı.

Nakilden sonra vücudu komplikasyona uğrayan Gomez’in böbreğe giden damarları çatlamış, apar topar alındığı ameliyatta bacağından alınan dokular sayesinde başarılı bir müdahaleyle tehlikeyi atlatmıştı.

'HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA'

Gomez, mavi bir mayo ile verdiği pozunu "Böbrek nakli olduğumda yara izini göstermenin çok zor olduğunu düşündüm önce. Bunun, fotoğraflarda görünmesini istemedim, bu yüzden de kapatacak bir şeyler giydim; Şimdi ise her zamankinden daha fazla kendime güvenliyim, olduğum kişi olmaktan gururluyum" notuyla paylaştı.