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Selena: The Series'in beklenen yeni fragmanı yayınlandı!

Netflix tarafından 4 Aralık'ta yayınlanacak olan Selena: The Series'den yeni fragman geldi. 24’üncü doğum gününden birkaç gün önce öldürülen sanatçı Selena Quintanilla-Pérez'in hayatını konu alan dizi, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Selena Quintanilla-Pérez'in ve ailesinin müzik kariyerini ilerletmek için alması gereken zor kararların yanı sıra, çocukluğunu ve hızla ün kazanmasını da anlatacak olan Selena: The Series dizisinin yeni bir fragmanı izleyiciyle buluştu. Bir biyografik drama türü olması beklenen dizi, 4 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak. 

KONUSU

Selena: The Series, Selena olarak tanınan Selena Quintanilla-Pérez'in hayat hikayesini konu ediyor. Ünlü Latin şarkıcı Selena Quintanilla Perez'in hayatının bilinmeyenlerinin gözler önüne serildiği dizide, şarkıcının kariyeri, ailesi ve hayatının değişmesine neden olan seçimlerine yer veriliyor.

Selena: The Series'in beklenen yeni fragmanı yayınlandı!

OYUNCU KADROSU 

Christian Serratos (Selena)

Madison Taylor Baez (Genç Selena) 

Ricardo Chavira (Abraham Quintanilla)

Seidy López (Marcella Quintanilla)

Gabriel Chavarria  (AB Quintanilla)

Juan Martinez (Young AB) 

Noemi Gonzalez (Suzette Quintanilla)

Genç Suzette (Daniela Estrada)

Julio Macias (Pete Astudillo)

Jesse Posey (Chris Perez) 

Hunter Reese Peña (Ricky Vela) 

Carlos Alfredo Jr. (Joe Ojeda)

Paul Rodriguez (Roger Garcia)

Cristina Saralegui (Erika Buenfil)

David Fernandez Jr. (David Kramer) 

Eric 'Rico' Aragon (Jose Behar) 

Mark Atkinson (Selena'nın menajeri Denny) 

Oscar Avila (Manny Guerra) 

David Barrera (Hector) 

Casey Tutton (Jilly)

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07 Ekim 2020 Çarşamba 11:26
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