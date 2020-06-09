Selendi Belediye Meclisi 2 ay aradan sonra yeniden toplandı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 aydır toplanmayan belediye meclisleri yeniden toplanmaya başladı. Manisa'nın Selendi İlçe Belediye Meclisi de 2 ay sonraki haziran ayı olağan toplantısıyla çalışmalarına yeniden başladı. 2 aylık aranın ardından yapılan ilk meclis toplantısında komisyon üyeleri ve encümen üyelerinin seçimi yapıldı.

Selendi Belediye Meclisi, normalleşme süreci ile birlikte ilk kez toplandı. Belediye Başkanı Nurullah Savaş başkanlığında toplanan belediye meclis üyeleri, maskeli olarak sosyal mesafe düzenine ve kurallara uygun olarak yerlerine oturdu. Toplantı salonuna girişlerinde meclis üyeleri el dezenfektanı kullanırken, mecliste 10 maddelik gündem görüşüldü.

Olağan meclis toplantısı 1. maddede yer alan mali hizmetler müdürlüğünün plan bütçe komisyonuna havale edilen raporun görüşülmesi ile başladı. Daha sonra 2. maddede yer alan belediye encümenine 1 yıllığına 2 daimi üyenin seçimi gerçekleştirildi. Yapılan seçimde Recep Yuca ve Nurullah Akgün encümen üyesi olarak seçildi. 3. maddede yer alan plan ve bütçe komisyon üyeliği seçiminde ise komisyon üyeliklerine Muharrem Sezer, Musamettin Can ve Muhammet Ustacı seçildi. 4. maddede yer alan imar ve bayındırlık komisyon seçiminde ise Asım Daban, Musa Kıvrak ve Kemal Sazlı komisyon üyesi olarak seçildi. 5. maddede kültür ve sosyal yardım komisyonuna Seyfettin Aktürk, Ahmet Ertuğrul ve Musa Kıvrak seçildi. 6. maddede yer alan kırsal alan, tarım ve hayvancılık komisyonu üyeliklerine ise Halil İbrahim Özer, Hikmet Çalışkan ve Musa Kıvrak seçildi. 7. maddede yer alan 2019 yılı bütçe kesin hesabının görüşülmesi, 8. maddede bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi, 9. maddede yer alan denetim raporunun meclise sunulup okunması ve son olarak da 2019 yılına ait faaliyet raporunun görüşülmesi ile olağan meclis toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Belediye Başkanı Nurullah Savaş, alınan kararların Selendi'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA