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Selendi ne demek, TDK'ya göre Selendi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Selendi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Selendi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Selendi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Selendi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Selendi ne demek, TDK'ya göre Selendi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Selendi ne demek? Selendi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Selendi kelimesi. Peki Selendi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Selendi nedir, Selendi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SELENDİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Selendi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Selendi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Manisa iline bağlı ilçelerden biri

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