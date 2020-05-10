Selendi polisi anneleri unutmadı

Selendi İlçe Emniyet Amirliği tarafından Anneler Günü nedeniyle ilçede yaşayan annelere sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyarette Selendi İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel ve emniyet personeli tarafından annelere çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, duygulu anlar yaşandı.

Her yıl mayıs ayının 2'nci pazar günü kutlanan Anneler Günü, bu yıl tüm dünyayı tehdit eden yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının gölgesinde kutlandı. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evlatlar annelerinin Anneler Günü'nü uzaktan kutlasa da, Selendi İlçe Emniyet Amirliği yaptığı çalışmayla takdir topladı. Emniyet mensupları annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Annelere sürpriz ziyaret gerçekleştirilirken, annelere çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Ziyaretlerde korona virüs sebebiyle sosyal mesafeye de derecede dikkat edildi.

Kaynak: İHA