Selendi Ziraat Odası Başkanı Akyıldız güven tazeledi

Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, 8. olağan kongrede yeniden başkan seçildi.

Selendi Ziraat Odası Başkanlığının 8. olağan kongresi gerçekleştirildi. Kula Ziraat odası Başkanı Nuri Topal'ın divan başkanlığını yaptığı, 57 delegeden 52 delegenin oy kullandığı genel kurulda, mevcut başkan Servet Akyıldız, tek listeyle katıldığı seçimlerde kullanılan oyların tamamını alarak, dört yıl daha Ziraat Odası Başkanlığına seçildi.

Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Odanın gelir ve giderleri ile önümüzdeki 4 yıllık tahmini bütçenin görüşülüp oylanmasının ardından oylama işlemi başladı. Saat 17.00'da açılan sandıktan 21 kişilik oda meclisi seçimi yapılarak sayım gerçekleşti. Ardından 21 kişilik meclis listesi 7 kişilik odanın yeni yönetim kurulu üyeleri için oy kullandı. 4 kişinin katılmadığı oylama da Servet Akyıldız'ın Başkanlığında oluşan liste yeni yönetim kurulu belirlendi. Oda yönetimi Servet Akyıldız'ı dört yıllığına tekrar oda başkanlığı görevine getirdi.

Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan dört dönem üst üste başkan seçilen Süt Birliği Başkanı ve Rahmanlar Mahallesi Muhtarı olan 46 yaşındaki iki çocuk babası Servet Akyıldız, "Tüm delege arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, arkadaşlarımızla birlikte yönetme anlayışını kendimize bir borç bilerek siz değerli üyelerimizin talepleri doğrultusunda en iyi hizmeti verebilmek için çalışacağız bundan hiçbir üyemizin şüphesi olmasın çiftçilerimizin hakkını aramak için var gücümüzle çalışacağız genel kurulumuz tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.

Yapılan seçimlerin ardından Servet Akyıldız başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: "Mesut Çakmak, İsmail Ekim (Süleyman oğlu), İsmail Ekim (Şerif oğlu), Ramazan Ataşman, Yiğit Ertuğrul ve Durmuş Ali Çalışkan."

Kaynak: İHA