Selendi'de eğitime 1 gün ara verildi

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde ve taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime yarın için bir gün ara verildi.

Selendi ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kaymakam Can Atak, eğitime 16 Ocak Çarşamba günü bir gün ara verildiğini duyurdu. Kaymakam Atak, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Olumsuz hava şartları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle Selendi ilçe genelinde taşıma yoluyla eğitime erişen öğrenciler ve ilçe merkezi dışında kalan mahallelerimizde okulların tamamındaki öğrenciler için yarın 16 Ocak Çarşamba günü eğitime 1(gün) ara verilmiştir"

DHA