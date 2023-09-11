Selendi’de ’Okul Güvenliği’ toplantısı yapıldı

Manisa'nın Selendi ilçesinde ilgili kurum temsilcileri ve okul aile birliği üyelerinin katılımları ile trafikte ve okullarda öğrencilerin güvenliğine yönelik alınacak tedbirler görüşüldü.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Selendi’de ’Okul Güvenliği’ toplantısı yapıldı

Manisa'nın Selendi ilçesinde ilgili kurum temsilcileri ve okul aile birliği üyelerinin katılımları ile trafikte ve okullarda öğrencilerin güvenliğine yönelik alınacak tedbirler görüşüldü.

Selendi'de de bugün başlayan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için Kaymakam Halil İbrahim Okumuş başkanlığında "Okul Güvenliği" toplantısı yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü. Alınan kararlar doğrultusunda öğrencilerin okullarına huzurlu ve güvenli şekilde gelip gitmeleri için tüm tedbirler alınırken polis, giriş ve çıkışlarda okullarda kontrol sağlayacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılan çalışmaların ve alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda 2023-2024 eğitim öğretim yılında emniyet, asayişin temini ve muhafazası, trafik güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi ve alınacak ilave tedbirlerin planlanması ve bunların denetlenmesine yönelik İçişleri Bakanlığı'nın ilgili genelgesi çerçevesinde okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele ile okul servis araçlarının çalışmaları, öğrencilerin barınma durumları ve karşılaşılabilecek sorunların çözümüne yönelik tedbirler de masaya yatırıldı. Toplantıda okul servis aracı şoförlerine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi, denetimlerin artırılması, okul önlerinde ve çevrelerinde oluşacak trafik yoğunluğuna zamanında müdahale edilebilmesi için okul giriş ve çıkış saatlerinde ekip ve personel görevlendirmesi, yaya veya okul geçitlerinden geçen öğrencilere ve diğer yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin sıkılaştırılması, yaya veya okul geçitlerinin fiziki durumları dikkate alınarak ilgili yolların yapım ve bakımından sorumlu olan kurum ve kuruluşlarca eksikliklerin giderilmesinin sağlanması, öğretmenlere ve okul idarelerine ve velilere yönelik uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı konusunda bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenmesi görüşüldü.

Toplantıya, İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, İlçe Emniyet Amir Vekili Yakup Özcan ve okul aile birliği temsilcileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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