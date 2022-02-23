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Şelf ne demek, TDK'ya göre Şelf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şelf kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Şelf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Şelf nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Şelf kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Şelf ne demek, TDK'ya göre Şelf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şelf ne demek? Şelf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şelf kelimesi. Peki şelf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şelf nedir, şelf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ŞELF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şelf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Şelf kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre şelf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karaları çevreleyen ve karalardan sayılan, 200 metre derinliğe kadar olan sığ deniz dipleri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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