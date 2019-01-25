Selfie için çıktığı dağda mahsur kalan Suriyeli, 4,5 saatte kurtarıldı

KAYSERİ'de, selfie çekmek için tırmandığı karla kaplı Yılanlı Dağı'nda mahsur kalan Suriyeli Ahmed Naif (18), AFAD ve UMKE'nin yaklaşık 4,5 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Suriyeli Ahmed Naif, merkez Melikgazi ilçesinde bulunan Yılanlı Dağı'nın zirvesine tırmanarak cep telefonu ile selfie çekmek istedi. Kayseri manzarasını arkasına alarak selife çeken Ahmed Naif, kar nedeniyle dağda mahsur kaldı. Dağdan inemeyen Ahmed Naif, cep telefonu ile yakınlarına haber verdi. Yakınlarının durumu bildirdiği polis, AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, bölgede yaptıkları keşfin ardından dağa tırmandı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma ile Suriyeli gence ulaşıldı. Bulunduğu bölgede bacakları kara batan ve bu yüzden ıslanarak donma tehlikesi geçiren Ahmed Naif'e müdahale edildi. Serum verilen Ahmed Naif, sedyeye konuldu. Suriyeli genç, dağdan yaklaşık 3,5 saatte indirilerek ambulansa nakledildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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DHA