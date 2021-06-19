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Selfie uğruna neredeyse canından olacaktı! Kayalıklardan denize düştü

Bartın'ın cennet köşesi olan Amasra'da fotoğraf çekmek isteyen üniversite öğrencisi dengesini kaybederek kayalıklardan denize düştü. Kıyıdan uzaklaşan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Selfie uğruna neredeyse canından olacaktı! Kayalıklardan denize düştü

Bartın'da bir üniversite öğrencisi özçekim yapmak isterken neredeyse canından oluyordu. Dengesini kaybedip kayalıklardan denize düşen genç 50 metre açığa sürüklendi. Boğulmak üzere olan gencin yardımına vatandaşlar koştu.

KAYALIKLARDA DENGESİNİ KAYBETTİ

Amasra ilçesinde kayalıklarda özçekim yapmak isterken denize düşen Ürdün uyruklu üniversite öğrencisi Seif Mohammad Yousef Khashan (19), çevreden yetişen iki kişi tarafından kurtarıldı.

Karabük Üniversitesinde öğrenim gören Khashan, arkadaşlarıyla gezmek için geldiği ilçedeki Küçük Liman mevkisindeki kayalıkların üzerinde özçekim yaparken dengesini kaybedip denize düştü.

Selfie uğruna neredeyse canından olacaktı! Kayalıklardan denize düştü

50 METRE AÇIĞA SÜRÜKLENDİ

Yardım isteyen Khashan, denize atlayan bir kişi tarafından kıyıya kadar getirildi. Bir kişi de baygın haldeki genci karaya çıkardı. Ürdünlü genç, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Bartın Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Khashan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Selfie uğruna neredeyse canından olacaktı! Kayalıklardan denize düştü

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