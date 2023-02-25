Selidon Zholi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Selidon Zholi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Selidon Zholi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Selidon Zholi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Selidon Zholi 9 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Selidon Zholi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Selidon Zholi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Oriku futbol takımında oynamaktadır. KF Oriku takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Selidon Zholi'nin KF Oriku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Selidon Zholi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Selidon Zholi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Selidon Zholi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Selidon Zholi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında KF Oriku

Selidon Zholi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Selidon Zholi şuan KF Oriku takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.