Selim Arda Ermut kimdir, nereli, kaç yaşında?

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SELİM ARDA ERMUT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

40 yaşında olan 1980 Karaman doğumlu olan Ermut, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Ermut, 2005 – 2006 yılları arasında da Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde Basın ve Halka İlişkiler Müşaviri olarak görev aldı.

Selim Arda Ermut, TYDTA’da çalışmalarını sürdürdüğü 8 yılı aşkın süre içerisinde; Körfez ve Orta Doğu ülkelerinden Sorumlu Proje Direktörlüğü, Hindistan’dan Sorumlu Proje Direktörlüğü ve TYDTA Başkanı Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Başbakanlık Yatırım Ajansı – TYDTA) Başkanlığı görevine getirildi.

NE OLDU?

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görevlerinden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona erdi. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.