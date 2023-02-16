Selim Asal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Selim Asal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Selim Asal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Selim Asal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Selim Asal 23 Ocak 1999 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Selim Asal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Selim Asal, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Selim Asal'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Selim Asal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Selim Asal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Selim Asal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Selim Asal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dardanelspor

20 Eylül 2019 yılında Ceyhan Spor

3 Eylül 2021 yılında Bayburt Öİ

12 Ocak 2023 yılında Kuşadasıspor

Selim Asal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Selim Asal şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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