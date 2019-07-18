Selim Bayraktar Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?

Doğum tarihi : 17.Haziran.1975

Selim Bayraktar kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Dizi Oyuncusu

Selim Bayraktar doğum yeri : Kerkük, Irak

SELİM BAYRAKTAR BİYOGRAFİSİ

“Muhteşem Yüzyıl” dizisindeki Sümbül Ağa rolüyle tanındı.

Selim Bayraktar, 17 Haziran 1975 tarihinde Irak, Kerkük'de doğmuştur. Bir petrol şirketinde çalışmak için Irak’a giden Köyceğiz'li bir baba ile Kerkük'lü Türkmen annenin oğludur. Bir ablası vardır. İlkokulu Kerkük'de okudu. Okuduğu okulu ziyaret eden Saddam Hüseyin tarafından Cumhuriyet Muhafızı askerleri olması için Selim’i de seçince; olmamak için kurşuna dizilmeyi göze alarak ailesiyle Türkiye’ye kaçtı. 12 yaşındayken 17 ağustos 1987 tarihinde Türkiye’ye geldi. Dört yıl Eskişehir’de yaşadı. Ortaokulu Eskişehir’de tamamladı.

Sonra Eskişehir soğuk geldiğinden daha sıcak bir yer olan Antalya’ya taşındılar. Lise eğitimini Antalya’ da tamamladı. Lisede okurken Tiyatro atölyesinde kurslara katıldı. Sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazandı ve 2000 yılında mezun olduktan sonra Antalya’da yaşamaya başladı.

Mezun olduğunda hemen ataması yapılamadığından bir yıl “Paris Sirki” adlı sirkte palyaço olarak çalıştı. Yurtdışı turnelerinde bulundu. Balkanski kardeşlerle sirk akrobasisi ve illüzyon çalışmaları yaptı ve birçok turnede bulundu. Askerlik vakti gelince sirkten ayrılıp askerliğini yaptı.

Sonra Devlet Tiyatrosu sınav açtı, girdi ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı.

2007 yılında Diyarbakır Devlet tiyatrosundan Antalya Devlet Tiyatrosuna atandı.

Selim Bayraktar, 2005 yılından beri Devlet Senfoni Orkestrası’nda müzisyen Bihter hanım ile evlidir ve Antalya’da Comport Palace Rezidans’ta aldığı dairesinde yaşamaktadır.

Selim Bayraktar, 2012 - 2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl adlı tarihi dizide Kanuni Sultan Süleyman'ın sarayında harem ağası Sümbül Ağakarakterini canlandırmıştır. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı’nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay’ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin’in yaptığı “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol almıştır.



Selim Bayraktar, 2013 yılında “Romantik Komedi2: Bekarlığa Veda” filminde; Cemal Hünal, Sedef Avcı, Sinem Kobal, Burcu Kara, Gürgen Öz ve Engin Altan Düzyatan'dan oluşan oyuncu kadrosuna falcı rolü ile dahil oldu.

23 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren "Aşk Sana Benzer" adlı sinema filminde Selim Bayraktar başrolde olarak, Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Yavuz Bingölile birlikte rol aldı.

2016 yılında Mahsun Kırmızıgül‘ün yazıp yönettiği "Vezir Parmağı" adlı sinema filminde, Mahsun Kırmızıgül, Peker Açıkalın, Altan Erkekli, Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Orçun Kaptan, Levent Sülün, Rana Cabbar, Metin Yıldız, Talat Bulut, Cihat Tamer, Nuri Alço, Muhammed Cangören, Hayrettin Onur Karaoğuz’un yanı sıra Ece Uslu, Yasemin Yalçın, Gülben Ergen, Derya Şensoy, Meral Çetinkaya, Aydan Burhan, Güner Özkul, Suna Selen, Defne Yalnız gibi ünlü isimlerde rol aldı.

Ödülleri :

2014 - Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Ödülleri, Erkek Oyuncu ödülü

Oynadığı Tiyatro Oyunları :

2017 - Vahşi Batı : Sam Shepard - Antalya Devlet Tiyatrosu

2016 - Komik Para : Ray Cooney - Antalya Devlet Tiyatrosu

2013 - Othello : William Shakespeare - Antalya Devlet Tiyatrosu

2011 - Sırça Kümes : Tennessee Williams - Antalya Devlet Tiyatrosu

2010 - Kadeş Gelini : Hüseyin ERDOĞAN - Antalya Devlet Tiyatrosu

2010 - Ana : Karel Capek - Antalya Devlet Tiyatrosu

2009 - Cıbıl Kurt : Ayhan Akalın (Yönetmen :Selim Bayraktar) - Antalya Devlet Tiyatrosu

2008 - Bay Kolpert : David Gieselmann - Antalya Devlet Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2018 - Sevgili Komşum (Sinema Filmi)

2018 - Ağlama Anne ( Ali Osman)(TV Dizisi)

2017 - Arada (Resul)(Sinema Filmi)

2017 - Çoban Yıldızı (Zekkar Karakaya)(TV Dizisi)

2017 - Ufak Tefek Cinayetler (Edip)(TV Dizisi)

2017 - Görünen Adam (Eşref Şerif)(TV Dizisi)

2017 - Cingöz Recai (Adil)(Sinema Filmi)

2017 - 7YÜZ (TV Dizisi)

2016 - Vezir Parmağı (Sinema Filmi)

2016 - İstanbul Kırmızısı (Sinema Filmi)

2016 - Kanlı Girdap (Ali) (Sinema Filmi)

2016 - Daha (Sinema Filmi)

2015 - Orman (Omar) (Kısa Film)

2015 - Gecenin Kraliçesi (Hakan) (TV Dizisi)

2015 - Ahirim Sensin (Hakan) (TV Dizisi)

2014 - Kırmızı (Gökhan) (Sinema Filmi)

2014 - Aşk Sana Benzer (Aykut) (Sinema Filmi)

2011 - 2013 - Muhteşem Yüzyıl (Sümbül Ağa) (TV Dizisi)

2009 - Büyük Oyun (Kaçakçı Lider) (Sinema Filmi)

2009 - Bir Bulut Olsam (Mahmut Paşa ) (TV Dizisi)

2007 - Köprü (Erdal) (TV Dizisi)