Selim Belediyesi bir ilke imza atacak

2020 yılında Selim Ovası Belediye Başkanlığı'nca dikilecek çeşitli meyve ağaçlarıyla hayat bulacak. Belediye meyve ağacı projesiyle bir ilke imza atacak.

Başkan Coşkun Altun, Selim'de vatandaşlara meyve ağacı desteği vereceklerini ve vatandaşları tarım ve hayvancılığa teşvik edeceklerini belirtti. Göreve geldiği 2014 yılından sonra hayata geçirdiği projelerle ilçenin çehresini değiştiren Başkan Altun, çeşitli meyve ağaçları dağıtarak, ilçede vatandaşları meyveciliğe teşvik edecek.

"Selim'de meyve ağaçları dönemi başlaıyor"

Selim Ovası'nı meyve ağaçlarıyla şekillendireceklerini ifade eden AK Partili Belediye Başkanı Coşkun Altun, "Kars ve Selim hayvancılık bölgesi olduğu için önümüzdeki yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'yla ortaklaşa bu memlekete gerçekten ağaç dikilmesi lazım. Ağaç sevgisini bin kat artırmamız lazım. Bu bölgelerde neler yapılabilir, ormancılık adına, ağaç dikme adına, 2020 yılında bu şekilde bir çalışmamız olacak ve bu bölgelerde saklanabilir, korunabilir, anlamda öncelikle vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için meyve ağaçlarına yönlendireceğiz. Çünkü biz şu anlayışına sahip olmuşuz. İşte şu ağaç yetişmiyor. Kardeşim önce bir dik, yetişiyor mu? yetişmiyor mu? ondan sonra bakalım. Yani Kars'ın herhangi bir yerinde çileği de vardır. Armut'u da vardır, elması da vardır. Yani önemli olan başlamak bitirmenin yarısıdır. Biz önce bir ekelim vatandaş bu işe duyarlı olsun" dedi.

"Elimizde büyük ova var, oraya ağaç dikmemiz lazım"

Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'ın ağaçlandırmaya çok önem verdiğine dikkat çeken Başkan Coşkun Altun, Selim'de normal ağaç yerine meyve ağaçlarıyla ağaçlandırma yapacaklarını kaydetti.

Başkan Altun, "Selim'de yeşil anlamında, ağaçlandırma anlamında çalışmalarımız olacaktır. Çünkü bizim Cumhurbaşkanımız da, hükümetimizde bunu önemsiyor. Bizde Selim Belediyesi olarak farklı bir konsepte ağaçlandırma yapmak istiyoruz. Daha önceden seçim vaatlerimizde de vardı. Bu kış şartlarına yetişebilecek ağaçlarla alakalı bir çalışmamız olacak. Yani elimizde büyük bir ova var oraya ağaç dikmemiz lazım. Bunu yapmamışlar daha önce, Biz bu anlamda da bir kent meydanı oluşturduk. İşte örnek bir cadde oluşturduk. Gördük ki yapılınca güzel oluyor. Top akasyalar var, fevkalade güzel olmuş. Demek ki ettiğiniz zaman, baktığımız zaman, burada her şey olur" diye konuştu.

"Tüm enerjimizi Selim için sarf ediyoruz"

Belediye olarak güzel işler yaptıklarını, projelerin hayata geçmesinde başta Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tarım Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ve İl Başkanı Adem Çalkın'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Coşkun Altun, "Devam eden olan projelerimiz var. İmkanlarımız çerçevesinde amacımız bu memleketimize güzel hizmetler yapalım. Bırakıp gittiğimiz zaman arkamızdan gerçekten, "Allah razı olsun, bu işi yaptı" desinler. Belediyecilik anlayışımız budur. 5 yılımızı hamdolsun dolu dolu geçirdik. Genel anlamda artılarımız, eksilerimizi bir araya topladığımızda biliyoruz ki gerçekten Allah hamdolsun iyi şeyler yaptık. İhtiyaç var mıdır? Vardır, hizmete ihtiyaç vardır. Çünkü bizim ilçemiz konumu anlamında, toprak yapısı anlamında, hayvancılık bölgesi olma anlamında, gerçekten Kars'ın gözde ilçelerinden birisidir. Selim'i daha güzel yapmak için ilçeyi bir tık ileriye götürme anlamında tüm enerjimizi sarf edeceğiz. Biz bunları yaparken tabi ekip olarak çalışıyoruz. Başarı her meslekte ekip ruhuyla olur, hangi meslekte olursanız olun, biz de böyle hareket ediyoruz ve ekibin başında Cumhurbaşkanımız, il bazında 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tarım Komisyon Başkanımız Yunus Kılıç, İl Başkanımız Adem Çalkın, İl Genel Meclisi Üyelerimiz ile birlikte işin içine iyi niyetimiz de katarak, hep beraber güzel işler yapmaya çalıştık, bunu yapmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA