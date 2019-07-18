Selim Erdoğan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELİM ERDOĞAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Nisan.1972

Selim Erdoğan kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Selim Erdoğan doğum yeri : İstanbul

SELİM ERDOĞAN BİYOGRAFİSİ

1995 - 2002 yılları arasında “Çiçek Taksi” dizisinde çaycı Abuzer Edalı karakterini oynadı.

Selim Erdoğan, 1 Nisan 1972 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Adanalı işçi bir baba ile ev hanımı bir annenin ilk çocuğu olarak doğdu. Çocukluğu ve gençliği İzmit’te geçti. İlkokulda getirdiği sayısız zayıf üzerine babası tarafından İzmit’te bir trafik takip bürosunun çaycılığına yerleştirildi.

Selim Erdoğan, İzmit’te çalıştığı trafik takip bürosunun alt katında bulunan devlet tiyatrosuna baktığında tiyatroya gönül verdi. İzmit’te endüstri meslek lisesinde okudu. 2.sınıfta bir şovda maymun seslendirerek ilk oyunculuğunu yaptı. 3 senelik okul 5 senede bitti. Ardından tiyatroculuk aşkı ile İstanbul üniversitesi devlet konservatuarı tiyatro bölümünü kazandı.

Askerliğini tankçı olarak Ankara Etimesgut zırhlı birliklerinde yaptı.

Dormen Tiyatrosu'nda "Sevgilime Göz Kulak Ol" ve "Komik Para" adlı oyunlarda rol aldı. Ardından Demet Akbağ ve Rasim Öztekin’in başrollerini oynadığı “2071 Türkiye” oyununda oynadı.

Seray Sever ile birlikte ATV'de sabah kuşağında yayınlanan “İyi Günler” adlı programı sundu.

1995 - 2003 tarihleri arasında yönetmenliğini Ümit Efekan’ın yaptığı “Çiçek Taksi” dizide Çaycı Abuzer karakterini canlandırırken, Erol Günaydın, Eşref Kolçak, Ümit Yesin, Bekir Aksoy, Volkan Ünal, Peker Açıkalın, Cengiz Küçükayvaz, Kamil Güler, Volkan Severcan, Civan Canova, Tuna Arman, Gül Gölge, Evin Esen, Yonca Cevher, Alev Oraloğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Enver Demirkan, Aykut Oray, Dursun Ali Sarıoğlu, Necati Bilgiç, Gafur Uzuner, Tamer Yiğit, Mahmut Cevher, Nilgün Belgün, Selahattin Taşdöğen, Şebnem Özinal, Burçin Terzioğlu, Şevket Çoruh gibi oyuncularla beraber oynadı.

2016 yılında yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan’ın yaptığı “Hanım Köylü” adlı dizide başrollerini, Yusuf Çim, Gülsim Ali, Mehmet Özgür, Ali İpin, Toygan Avanoğlu, Aylin Kabasakal, Uğur Demirpehlivan, Selim Erdoğan ve Ayten Uncuoğlu’nun paylaştı.

2016 yılında Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini yaptığı "İçerde" adlı televizyon dizisinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Bensu Soral, Çetin Tekindor, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Yasemin Allen, Bestemsu Özdemir, Gözde Kansu, Yıldıray Şahinler, Selim Erdoğan başlıca rolleri paylaştı.

26 Nisan 2017 tarihinde Muğla İlinde bulunan kiralık villasında uyuşturucu yetiştirmek ve satmak suçuyla,tutuklanıp cezaevine kondu ve 3 Ocak 2018 tarihinde Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma sonucunda 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Selim Erdoğan hapiste yattığı günler ve iyi hal durumundan 6 yıl 7 ay 20 gün daha hapis yatacak.



Selim Erdoğan evli değil ancak 2017 yılının ilk aylarında bir kızı oldu.

Ödülleri :

2000 - 12. Ankara Film Festivali - Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu (Fasulye)

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2017 - Çember: Acı İntikam (Seckin) (TV Filmi)

2016 - İçerde (Ömer)(TV Dizisi)

2016 - Hanım Köylü (Reşat Döner)(TV Dizisi)

2015 - Öyle ya da Böyle (Halis) (Sinema Filmi)

2015 - Son Takla (Kemal) (TV Filmi)

2015 - Eve Dönüş (Nejat) (TV Dizisi)

2015 - Bir Sevda İşi (Mülayim) (Sinema Filmi)

2014 - Ulan İstanbul (Kutalmış) (TV Dizisi)

2013 - Kedi Özledi (Sinema Filmi)

2013 - Görüş Günü Kadınları (TV Dizisi)

2013 - Benimle Oynar mısın? (Ozi) (Sinema Filmi)

2013 - Ammar: Cin Tarikatı (Komiser) (Sinema Filmi)

2012 - Sıkıysa Yakala (Sinema Filmi)

2011 - 2012 - İffet (Erhan) (TV Dizisi)

2010 - Adanalı - 3. Sezon (Neco) (TV Dizisi)

2009 - Umut (Yılmaz Ergin) (Sinema Filmi)

2009 - Kahve Bahane (Selçuk) (TV Dizisi)

2009 - Güldünya (Cengiz) (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Arka Sokaklar 4.5. Sezon (Ertan) (TV Dizisi)

2008 - Sıfır Noktası (Kaya) (TV Filmi)

2008 - Muro - Nalet Olsun İçimdeki İnsana (Muzaffer Gündüz-Muzo) (Sinema Filmi)

2008 - Hemşire Meri (Cemal) (TV Dizisi)

2008 - Aşkım Aşkım (Toros) (TV Dizisi) (Bölüm)

2007 - 2008 - Kurtlar Vadisi Pusu (Mustafa Çelebi) (TV Dizisi)

2007 - Kader (Mirza) (TV Dizisi)

2006 - Rüya Gibi (Gaffar) (TV Dizisi)

2006 - Hokkabaz (Sabahattin) (Sinema Filmi)

2006 - Hayatımın Kadınısın (Caner) (Sinema Filmi)

2006 - Cemile (Cenk) (TV Dizisi)

2005 - Canın Sağolsun (Erkan) (TV Dizisi)

2004 - Dayı (Ali) (TV Dizisi)

2003 - Vizontele Tuuba (Servet ) (Sinema Filmi)

2003 - Duvara Karşı (Taksi Şoförü) (Sinema Filmi)

2003 - Alacakaranlık (Abid Bozoğlu) (TV Dizisi)

2002 - Yarım Elma (Zeynel) (TV Dizisi)

2002 - Azad (Gani) (TV Dizisi)

2001 - Tatlı Hayat (Ressam) (TV Dizisi)

1999 - Fasulye (Genç Erkek) (Sinema Filmi)

1999 - Dilber (Rıfat) (TV Filmi)

1996 - Eşkıya (Polis) (Sinema Filmi)

1995 - 2003 - Çiçek Taksi (Abuzer Edalı ) (TV Dizisi)

1993 - Yazlıkçılar (TV Dizisi)