Selim İleri Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SELİM İLERİ KİMDİR?
Doğum tarihi : 30.Nisan.1949
Selim İleri kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Boğa
Meslek : Yazar, Senarist
Selim İleri doğum yeri : İstanbul
SELİM İLERİ BİYOGRAFİSİ
Hikâye, roman, senaryo, deneme, makale, röportaj, söyleşi, anı, şiir, eleştiri, fıkra, inceleme olmak üzere edebiyatın hemen her türünde eser vermiş olmakla birlikte romancı kimliği ile öne çıkmıştır.
Selim İleri, 30 Nisan 1949tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Kıbrıskökenli yüksek makine mühendisi Profesör Hilmi İleri'dir. Annesi, aslen Adapazarlı olan, ev hanımı Süheyla İleri’dir. Ablası kendisinden dokuz yaş büyük olan Meral İleri’dir. Çocukluğu Kadıköy, Cihangir ve kısa bir süreliğine de Almanya'da geçti. Galatasaray Lisesinde başladığı liseyi 1968 yılında Atatürk Erkek Lisesinde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini yarıda bıraktı. Kendini tümüyle yazmaya verdi.
İlk yazısı 1967 yılında, Yeni Ufuklar dergisinde yayımladı. 1968 yılında 19 yaşındayken Cumartesi Yalnızlığı isimli ilk öykü kitabı yayınlandı. Papirüs, Yeni Edebiyat, Yeni Dergi, Türk Dili, Türkiye Defteri, Milliyet Sanat, Gösteri gibi dergilerde yayınlanan yazılarıyla ünlendi. 1979′da Dünya gazetesinin sanat sayfasını yönetti. 1973′ten sonra romana yöneldi. “Her Gece Bodrum” romanıyla büyük başarı kazandı.
Argos" dergisini yönetti. Çok sayıda dergi ve gazetede eleştiri ve inceleme yazıları ile öyküleri yayımlandı. Selim İleri, 1989 yılının yaz aylarında, Tokat’ta, üç ay süreyle “bedelli askerlik” yaptı.
1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır. 2012 yılında Selim İleri, ''eserlerinde gelenekle yeni arasında köprü rolü üstlendiği'' için ''Edebiyat'' alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü.
Uzun seneler Cumhuriyet gazetesinin kültür-sanat sayfasında, "Yazı Odası" köşesinde makaleler yazdı. 2008 yılından beri Zaman Gazetesi'nin Cumartesi ekinde İstanbul'la ilgili yazılar kaleme aldı.
2008 yılında TRT-2 de "Selim İleri'nin Not Defterinden" adlı programı sundu.
Senaryoları:
2007 - Kilit (Sinema Filmi)
1999 - Kerem (TV Filmi)
1994 - Bir Aşk Uğruna (TV Dizisi)
1992 - Yedikuleli Mihriban (TV Dizisi)
1992 - Her Gece Bodrum (Sinema Filmi)
1990 - Yalancı Şafak (TV Dizisi)
1990 - Bir Yalnız Melek (Sinema Filmi)
1989 - Hiçbir Gece (Sinema Filmi)
1987 - Afife Jale (Sinema Filmi)
1982 - Seni Kalbime Gömdüm (Sinema Filmi)
1982 - Göl (Sinema Filmi)
1981 - Kırık Bir Aşk Hikayesi (Sinema Filmi), diyaloglarını yazdı
1978 - Seninle Son Defa (Sinema Filmi)
1975 - Çapkın Hırsız (Sinema Filmi)
1974 - Askerin Dönüşü (Sinema Filmi)
1973 - Cennetin Kapısı (Sinema Filmi)
1973 - Bir Demet Menekşe (Sinema Filmi)
1972 - Yaralı Kurt (Sinema Filmi)
1972 - Kadın Yapar (Sinema Filmi)
1972 - Günahsızlar (Sinema Filmi)
Oynadığı filmler :
1990 - Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu (Sinema Filmi)
1991 - Şen Dullar (TV Dizisi)
Yönettiği filmler :
1989 - Hiçbir Gece (Sinema Filmi)
1992 - Yedikuleli Mihriban (TV Dizisi)
Öykülerinden Bazıları:
1968 - Cumartesi Yalnızlığı
1971 - Pastırma Yazı
1975 - Dostlukların Son Günü
1980 - Bir Denizin Eteklerinde
1982 - Eski Defterde Solmuş Çiçekler
1983 - Son Yaz Akşamı
1992 - Kötülük
2006 - Fotoğrafı Sana Gönderiyorum
2011 - Yağmur Akşamları
Romanlarından Bazıları:
1973 - Destan Gönüller
1976 - Her Gece Bodrum
1979 - Ölüm İlişkileri
1980 - Cehennem Kraliçesi
1980 - Bir Akşam Alacası
1981 - Yaşarken ve Ölürken
1983 - Ölünceye Kadar Seninim
1984 - Yalancı Şafak
1985 - Saz Caz Düğün Varyete
1986 - Hayal ve Istırap
1987 - Kafes
1991 - Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın
1993 - Kırık Deniz Kabukları
1995 - Gramafon Hala Çalıyor
1995 - Cahide - Ölüm ve Elmas
1997 - Cemil Şevket Bey - Aynalı Dolaba İki El Revoler
1999 - Ada, Her Yalnızlık Gibi
2000 - Solmaz Hanım, Kimsesiz Okurlar İçin
2001 - Bu Yaz, Ayrılığın İlk Yazı Olacak
2004 - Yarın Yapayalnız
2007 - İstanbul Lâle İle Sümbül
2007 - Hepsi Alev
2008 - Daha Dün
2010 - Bu Yalan Tango
2013 - Mel'un - Bir Us Yarılması
2017 - Sona Ermek
Deneme-İnceleme:
1978 - Çağdaşlık Sorunu
1981 - Aşk-ı Memnu ya da Uzun Bir Kışın Siyah Günleri
1982 - Düşünce ve Duyarlık
1983 - Kamelyasız Kadınlar
1989 - İstanbul Yalnızlığı
1996 - Peride Celal'e Armağan
1996 - Perisi Kaçmış Yazılar
1997 - Sepya Mürekkebiyle Yazıldı
1998 - Kurtuluş Savaşı ve Edebiyatımız
1999 - İstanbul Yıldızlar Altında
1999 - Kırık İnceliklerin Şairi - Behçet Necatigil
1999 - Ay Hala Güzel
2000 - Biten (İki) Yüzyıl
2000 - Evimizin Tek Istakozu
2001 - İstanbul Seni Unutmadım
2002 - Oburcuğun Edebiyat Kitabı
2003 - Rüyamdaki Sofralar
2003 - Uzak, Hep Uzak
2004 - İstanbul'un Sandık Odası
2005 - Kar Yağıyor Hayatıma
2005 - Cengiz Tacer - Denizden Yana, Çölden Yana
2006 - İstanbul Hatıralar Kolonyası
2009 - İstanbul'un Tramvayları Dan Dan
2009 - İstanbul İlk Romanımda Leylak
2010 - Oburcuk Mutfakta
2012 - Yaşadığım İstanbul
2014 - İstanbul Mayısta Bir Akşamdı
2015 - Edebiyatımızın Sevdiğim Romanlar Kılavuzu
2016 - İstanbul Bu Gece Yine Sensiz
Anı:
1983 - Annem İçin
1984 - Hatırlıyorum
1986 - Seni Çok Özledim
1987 - O Yakamoz Söner
2002 - Anılar; Issız ve Yağmurlu
Şiir:
1986 - Ay Işığı
Oyun:
Allahasmarladık Cumhuriyet 1998 - Ölü Bir Kelebek - Toplu Oyunlar
Söyleşi :
2002 - Attila İlhan, Nam-ı Diğer Kaptan
2007 - Şimdi Seni Konuşuyorduk
2017 - O Aşk Dinmedi (Ayşe Sarısayın ile)
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