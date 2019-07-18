Selim İleri Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELİM İLERİ KİMDİR?

Doğum tarihi : 30.Nisan.1949

Selim İleri kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Yazar, Senarist

Selim İleri doğum yeri : İstanbul

SELİM İLERİ BİYOGRAFİSİ

Hikâye, roman, senaryo, deneme, makale, röportaj, söyleşi, anı, şiir, eleştiri, fıkra, inceleme olmak üzere edebiyatın hemen her türünde eser vermiş olmakla birlikte romancı kimliği ile öne çıkmıştır.

Selim İleri, 30 Nisan 1949tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Kıbrıskökenli yüksek makine mühendisi Profesör Hilmi İleri'dir. Annesi, aslen Adapazarlı olan, ev hanımı Süheyla İleri’dir. Ablası kendisinden dokuz yaş büyük olan Meral İleri’dir. Çocukluğu Kadıköy, Cihangir ve kısa bir süreliğine de Almanya'da geçti. Galatasaray Lisesinde başladığı liseyi 1968 yılında Atatürk Erkek Lisesinde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini yarıda bıraktı. Kendini tümüyle yazmaya verdi.

İlk yazısı 1967 yılında, Yeni Ufuklar dergisinde yayımladı. 1968 yılında 19 yaşındayken Cumartesi Yalnızlığı isimli ilk öykü kitabı yayınlandı. Papirüs, Yeni Edebiyat, Yeni Dergi, Türk Dili, Türkiye Defteri, Milliyet Sanat, Gösteri gibi dergilerde yayınlanan yazılarıyla ünlendi. 1979′da Dünya gazetesinin sanat sayfasını yönetti. 1973′ten sonra romana yöneldi. “Her Gece Bodrum” romanıyla büyük başarı kazandı.

Argos" dergisini yönetti. Çok sayıda dergi ve gazetede eleştiri ve inceleme yazıları ile öyküleri yayımlandı. Selim İleri, 1989 yılının yaz aylarında, Tokat’ta, üç ay süreyle “bedelli askerlik” yaptı.

1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır. 2012 yılında Selim İleri, ''eserlerinde gelenekle yeni arasında köprü rolü üstlendiği'' için ''Edebiyat'' alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü.

Uzun seneler Cumhuriyet gazetesinin kültür-sanat sayfasında, "Yazı Odası" köşesinde makaleler yazdı. 2008 yılından beri Zaman Gazetesi'nin Cumartesi ekinde İstanbul'la ilgili yazılar kaleme aldı.

2008 yılında TRT-2 de "Selim İleri'nin Not Defterinden" adlı programı sundu.



Senaryoları:

2007 - Kilit (Sinema Filmi)

1999 - Kerem (TV Filmi)

1994 - Bir Aşk Uğruna (TV Dizisi)

1992 - Yedikuleli Mihriban (TV Dizisi)

1992 - Her Gece Bodrum (Sinema Filmi)

1990 - Yalancı Şafak (TV Dizisi)

1990 - Bir Yalnız Melek (Sinema Filmi)

1989 - Hiçbir Gece (Sinema Filmi)

1987 - Afife Jale (Sinema Filmi)

1982 - Seni Kalbime Gömdüm (Sinema Filmi)

1982 - Göl (Sinema Filmi)

1981 - Kırık Bir Aşk Hikayesi (Sinema Filmi), diyaloglarını yazdı

1978 - Seninle Son Defa (Sinema Filmi)

1975 - Çapkın Hırsız (Sinema Filmi)

1974 - Askerin Dönüşü (Sinema Filmi)

1973 - Cennetin Kapısı (Sinema Filmi)

1973 - Bir Demet Menekşe (Sinema Filmi)

1972 - Yaralı Kurt (Sinema Filmi)

1972 - Kadın Yapar (Sinema Filmi)

1972 - Günahsızlar (Sinema Filmi)

Oynadığı filmler :

1990 - Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu (Sinema Filmi)

1991 - Şen Dullar (TV Dizisi)

Yönettiği filmler :

1989 - Hiçbir Gece (Sinema Filmi)

1992 - Yedikuleli Mihriban (TV Dizisi)

Öykülerinden Bazıları:

1968 - Cumartesi Yalnızlığı

1971 - Pastırma Yazı

1975 - Dostlukların Son Günü

1980 - Bir Denizin Eteklerinde

1982 - Eski Defterde Solmuş Çiçekler

1983 - Son Yaz Akşamı

1992 - Kötülük

2006 - Fotoğrafı Sana Gönderiyorum

2011 - Yağmur Akşamları

Romanlarından Bazıları:

1973 - Destan Gönüller

1976 - Her Gece Bodrum

1979 - Ölüm İlişkileri

1980 - Cehennem Kraliçesi

1980 - Bir Akşam Alacası

1981 - Yaşarken ve Ölürken

1983 - Ölünceye Kadar Seninim

1984 - Yalancı Şafak

1985 - Saz Caz Düğün Varyete

1986 - Hayal ve Istırap

1987 - Kafes

1991 - Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın

1993 - Kırık Deniz Kabukları

1995 - Gramafon Hala Çalıyor

1995 - Cahide - Ölüm ve Elmas

1997 - Cemil Şevket Bey - Aynalı Dolaba İki El Revoler

1999 - Ada, Her Yalnızlık Gibi

2000 - Solmaz Hanım, Kimsesiz Okurlar İçin

2001 - Bu Yaz, Ayrılığın İlk Yazı Olacak

2004 - Yarın Yapayalnız

2007 - İstanbul Lâle İle Sümbül

2007 - Hepsi Alev

2008 - Daha Dün

2010 - Bu Yalan Tango

2013 - Mel'un - Bir Us Yarılması

2017 - Sona Ermek

Deneme-İnceleme:

1978 - Çağdaşlık Sorunu

1981 - Aşk-ı Memnu ya da Uzun Bir Kışın Siyah Günleri

1982 - Düşünce ve Duyarlık

1983 - Kamelyasız Kadınlar

1989 - İstanbul Yalnızlığı

1996 - Peride Celal'e Armağan

1996 - Perisi Kaçmış Yazılar

1997 - Sepya Mürekkebiyle Yazıldı

1998 - Kurtuluş Savaşı ve Edebiyatımız

1999 - İstanbul Yıldızlar Altında

1999 - Kırık İnceliklerin Şairi - Behçet Necatigil

1999 - Ay Hala Güzel

2000 - Biten (İki) Yüzyıl

2000 - Evimizin Tek Istakozu

2001 - İstanbul Seni Unutmadım

2002 - Oburcuğun Edebiyat Kitabı

2003 - Rüyamdaki Sofralar

2003 - Uzak, Hep Uzak

2004 - İstanbul'un Sandık Odası

2005 - Kar Yağıyor Hayatıma

2005 - Cengiz Tacer - Denizden Yana, Çölden Yana

2006 - İstanbul Hatıralar Kolonyası

2009 - İstanbul'un Tramvayları Dan Dan

2009 - İstanbul İlk Romanımda Leylak

2010 - Oburcuk Mutfakta

2012 - Yaşadığım İstanbul

2014 - İstanbul Mayısta Bir Akşamdı

2015 - Edebiyatımızın Sevdiğim Romanlar Kılavuzu

2016 - İstanbul Bu Gece Yine Sensiz

Anı:

1983 - Annem İçin

1984 - Hatırlıyorum

1986 - Seni Çok Özledim

1987 - O Yakamoz Söner

2002 - Anılar; Issız ve Yağmurlu

Şiir:

1986 - Ay Işığı

Oyun:

Allahasmarladık Cumhuriyet 1998 - Ölü Bir Kelebek - Toplu Oyunlar

Söyleşi :

2002 - Attila İlhan, Nam-ı Diğer Kaptan

2007 - Şimdi Seni Konuşuyorduk

2017 - O Aşk Dinmedi (Ayşe Sarısayın ile)