Selim Naşit Özcan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SELİM NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 18.Ağustos.1928 Ölüm tarihi : 20.Ağustos.2000

Selim Naşit Özcan kaç yaşında öldü : 72

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Tiyatro Oyuncusu

Selim Naşit Özcan doğum yeri : İstanbul

Ölüm yeri : İstanbul

SELİM NAŞİT ÖZCAN BİYOGRAFİSİ

Selim Naşit Özcan, 18 Ağustos 1928 tarihinde büyük Tuluat Ustası Naşit Özcan (Dede) Bey ile kantocu ermeni Amelya Hanım’ın oğlu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluğu, Şehzadebaşı’ndaki Millet Tiyatrosu’nun üstündeki Anne ve babası tiyatrocu olması sebebiyle çocukluğu kızkardeşi Adile Naşit'le birlikte kulislerde geçmiştir.

Selim Naşit,1943 yılında ticaret lisesinden ayrıldıktan sonra ilk defa profesyonel olarak Muhlis Sabahattin’in operet topluluğunda Gül Fatma operetinde rol almış. Kısa bir süre sonra Muammer Karaca operetine geçmiş ve Muammer Karaca’nın yanında 16 yıl boyunca çalışmış.

1961’de kardeşi Adile Naşit ve onun eşi tiyatrocu Ziya Keskiner ile Ankara’da babaları adına kurdukları Naşit Özcan Tiyatrosu’nda çalıştılar. Daha sonra Elhamra İstanbul Tiyatro Sahnesi’ni Toto Karaca, Gülriz Sururi - Engin Cezzar ve Muzaffer Hepgüler ile paylaştı. 1966’da Gönül Ülkü Özcan – Gazanfer Özcan Tiyatrosu’na geçerek kardeşi ve eniştesi ile tekrar buluştu. 1979'dan itibaren Ali PoyrazoğluTiyatrosu'nda, Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda, Karşı Tiyatro'da çalışan, 18 yıl Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda yer alarak tiyatroda yarım asrı geride bırakan Naşit, 300'e yakın oyunda rol aldı.

1990’larda Ahmet Uğurlu ve Levent Kırca tiyatrosunda çalıştı. Ferhan Şensoy’un ve Zeki Alasya-Metin Akpınar’ın TV dizilerinde rol aldı. Selim Naşit tiyatroda en son Tiyatro Stüdyosu'nun “Histeri” oyununda rol almıştı. Naşit bu oyundaki rolüyle tiyatro kariyerinin ilk elle tutulur tiyatro ödülü olan Afife Jale En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. 1998’de karaciğer kanserine yakalandıktan sonra Cem Yılmaz’ın “Herşey Çok Güzel Olacak” filmindeki rolü ise sondu.

Selim Naşit Özcan tiyatronun yanı sıra sinemada da 60'a yakın filmde rol aldı.

Selim Naşit Özcan 1952’de arkadaş toplantısında tanıştığı bir rum olan Sotiriya’yla evlendi. Sotiriya evlendikten sonra adını Oya olarak değiştirmiştir. Bu evlilikten Naşit Özcan (d.1957) adında tiyatrocu bir oğlu vardır. Selim Naşit, eşi Oya’nın bağırsak düğümlenmesi nedeniyle aniden ölmesinden sonra işinden, ailesinden, en çok da hayattan koptu. Daha sonra tiyatrocu Peyker Usta’yla tanıştı. Hemen evlendiler.

Selim Naşit Özcan, Tedavi gördüğü Hastanede pankreas kanserine yenik düşerek 18 Ağustos 2000 tarihinde 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Öldüğü gün odasında eşi Peyker ve çok sevdiği baldızı Binnur vardı.



Ödülleri:

1998 - 20.Siyad Türk Sineması Ödülleri -En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Herşey Çok Güzel Olacak)

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2000 - Bizim Çocuklar (TV Dizisi)

1999 - Zilyoner (Cengiz Dede) (TV Dizisi)

1999 - Figüran (TV Filmi)

1999 - Babam Olurmusun? (Dede) (TV Filmi)

1998 - Yerim Seni (TV Dizisi)

1998 - Herşey Çok Güzel Olacak (Cevat Çamlı) (Sinema Filmi)

2000 - 2002- Aynalı Tahir (Şakir Dede ) (TV Dizisi)

1997 - Sıdıka (Şon Li - 2) (TV Dizisi)

1997 - Sevda Rüzgarları (TV Dizisi)

1997 - Neşeli Günler (TV Dizisi)

1997 - Medeni Haller (TV Dizisi)

1997-1998 - Böyle mi Olacaktı (Naci Baba) (TV Dizisi)

1994 - Gülşen Abi (Asım Bey ) (TV Dizisi)

1993 - Hastane (Dr. Kirkor Ahparik) (TV Dizisi)

1992 - Karşı Show (TV Dizisi)

1992 - Günün Faizi (Video) 1992

1990 - Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (Bedii Özerginli Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1989 - Allahım Sen Bilirsin (Erol Şen Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1988 - Güler Misin Ağlar Mısın (Selim) (TV Dizisi)

1987 - Muhsin Bey (Seslendirme) (Sinema Filmi)

1987 - Aile Pansiyonu (Hüsamettin) (Sinema Filmi)

1986 - Hayroş (Komiser) (Sinema Filmi)

1986 - Ahmet Hamdi Tanpınar (TV Dizisi)

1985 - Patron Duymasın (Seyfi) (Sinema Filmi)

1983 - Çarıklı Milyoner (Muhasebeci) (Sinema Filmi)

1981 - Hababam Sınıfı Güle Güle (Sinema Filmi)

1979 - Şark Bülbülü (Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı) (Sinema Filmi)

1979 - Vay Başımıza Gelenler (Zekai) (Sinema Filmi)

1979 - Ne Olacak Şimdi (Orhan'ın Babası) (Sinema Filmi)

1979 - Köşe Kapmaca (Sinema Filmi)

1978 - Sultan (Kahveci Ali) (Sinema Filmi)

1978 - Neşeli Günler (Müslüm) (Sinema Filmi)

1978 - Neşeli Günler (Kahvedeki Adam) (Sinema Filmi)

1977 - Çöpçüler Kralı (Bakkal) (Sinema Filmi)

1977 - Liseli Kızlar (Sanayici Celal Bozova) (Sinema Filmi)

1977 - Kördüğüm (İhsan) (Sinema Filmi)

1977 - Aslan Bacanak (Nubar Terziyan Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1976 - Dağılın Kazımlar Geliyor (Sinema Filmi)

1976 - Aile Şerefi (Davetli) (Sinema Filmi)

1975 - İzin (Komisyoncu) (Sinema Filmi)

1975 - Televizyon Çocuğu (Rüstem) (Sinema Filmi)

1975 - Sevgili Halam (Sinema Filmi)

1975 - Hababam Sınıfı (Süslü Selim) (Sinema Filmi)

1975 - Bizim Aile / Merhaba (Nikah Memuru) (Sinema Filmi)

1975 - Bitirimler Sınıfı (Müfettiş) (Sinema Filmi)

1975 - Beş Milyoncuk Borç Verir Misin (Muammer Gözalan Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1975 - Beş Milyoncuk Borç Verir Misin (Fransız Adam) (Sinema Filmi)

1975 - Alemin Keyfi Yerinde (Rıza) (Sinema Filmi)

1975 - Ah Nerede Vah Nerede (Sinema Filmi)

1975 - Ah Nerede (Öğretmen) (Sinema Filmi)

1975 - Adamını Bul (Hamdi) (Sinema Filmi)

1974 - Önce Vatan (Seslendirme) (Sinema Filmi)

1974 - Mirasyediler (Muhasebe Müdürü) (Sinema Filmi)

1974 - Atını Seven Kovboy (Harun Atalay Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1970 - Vur Patlasın Çal Oynasın (Av. Az Bilir Çok Konuşur) (Sinema Filmi)

1964 - Sahte Sevgili (Vedat) (Sinema Filmi)

Müzik ekibi :

1964 - Keşanlı Ali Destanı (Dans) (Sinema Filmi)