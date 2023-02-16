Selim Sahin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Selim Sahin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Selim Sahin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Selim Sahin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Selim Sahin 22 Mart 1995 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Selim Şahin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Selim Sahin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Selim Sahin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaköprü Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karaköprü Belediye Spor takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Selim Sahin'nin Karaköprü Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Selim Sahin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Selim Sahin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Selim Sahin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Selim Sahin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2014 yılında Somaspor

25 Ağu 2015 yılında Menemen Belediye

26 Ocak 2017 yılında Ofspor

30 Haziran 2018 yılında Menemen Belediye

10 Temmuz 2018 yılında Hekimoğlu

29 Ağu 2019 yılında Bayrampaşa

5 Eylül 2020 yılında Adıyaman 1954

26 Ağu 2021 yılında Z. Kömürspor

27 Ağu 2022 yılında Karaköprü Bld

Selim Sahin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Selim Sahin şuan Karaköprü Belediye Spor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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