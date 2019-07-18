Selim Soydan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELİM SOYDAN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1941

Selim Soydan kaç yaşında :

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Burcu :

Meslek : Futbolcu, Yönetici

Selim Soydan doğum yeri :

SELİM SOYDAN BİYOGRAFİSİ

Emekli futbolcu ve Gülşah Film Şirketi'nin sahibi olan iş adamı.

Selim Soydan 1941 yılında doğdu. Uzun yıllar Fenerbahçe Spor Kulübü'nde oynadı. Milli Takım formasıyla Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etti. Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yöneticiliğini yaptı. 5 Temmuz 1968tarihinden beri Hülya Koçyiğit ile evli bulunmaktadır. Aynı zamanda kızının adını verdiği Gülşah Film Şirketi'nin sahibi ve kurucusudur.

25 Ağustos 1971 tarihinde Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile jübilesini yaparak aktif futbol hayatına son vermiştir.

Selim Soydan futboldan emekli olduktan sonra bir dönem televizyonlarda "Telegol" adlı futbol programında yorumculuk yaptı.

Selim Soydan 5 Temmuz 1968 tarihinde sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit ile evlendi. Gülşah Soydan (d.1969) adında bir kızı vardır. Neslişah Alkoçlar ve Aslışah Alkoçlar adında torunu vardır.

1974 yılında İstanbul'da eşi Hülya Koçyiğit ile ortak olarak Gülşah Film Şirketini kurmuş ve işletmecilik yapmıştır.

Selim Soydan'la yapılan bir röportaj:

Hülya Koçyiğit'in peşinden çok koşmuşsunuz...

Beni yalvarttı. "Büyük sorumluluklarım var," dedi. Allah tarafından kendime büyük güvenim vardı da yılmadım!

İlk gördüğünüz yeri hatırlıyorsunuzdur sanırım...

Sinemada izledim. Susuz Yaz'dı. Temiz suratlı, masum bir kız. Bir gün, Fener-Galatasaray maçı için Büyükada'da kamp yapıyoruz. Baktım gazeteciler, "Hülya Koçyiğit gelecek, üç gün burada dinlenecek," dediler. Yanımda oda arkadaşım Ercan var. "O senin bildiğin kızlardan değil," dedi Ercan. "Biz de senin bildiğin çocuklardan değiliz kardeşim," dedim. Yanına gittik. Benimle mesafeli konuştu Hülya... İlk sorumu unutmam: "Nasıl ağlıyorsunuz filmlerde? Yani soğan mı, sarımsak mı tutuyorsunuz gözünüze?" Döndü bana kızdı. "Ne biçim konuşuyorsunuz, hakaret ediyorsunuz bana" dedi.

Aranızda kaç yaş fark var?

Dokuz yaş. Kendimi rüyada filan hissediyordum. İnan bana! Yüzü zaten, görür görmez âşık olunacak bir kadın! Âşık oldum. Çok sevdim ben Hülya'yı!

En parlak dönemindeydi değil mi?

Verdiği karar, olacak şey değildi. İstikbali ile oynuyor. Bir boş günü yok Hülya'nın. Düşünebiliyor musun, yılda 10-11 film çekiyor.

Evliliğiniz çok konuşulmuş...

Çok yazıldı hakkımızda. "Ayrı dünyaların insanları," dediler. Benim şansım ne oldu biliyor musun Tuluhan? Şöhretin ne olduğunu bilen insandım. Hülya için de bir şanstı. Nedir şöhret, ne ister, ne istemez... Eğer ona, "Bu işi yapma!" deseydim, kaybederdim Hülya'yı.

Aklınızın bir yanıyla, "Hülya sadece bana ait olsa," diye düşünmediniz mi?

Hülya'nın tamamıyla bana ait olmasını çok isterdim! Dünyanın en zor işi. Bir defa çok ağır bir yük taşıyorsunuz. Her an sırtında olan bir yük. Yatsan da, kalksan da, giyinsen de, yürüsen de o hep sırtında. Ama dünyanın en güzel hamallığı. Taşınmaz mı? Bir daha dünyaya gelsem, yine razıyım taşımaya.

Acılar yaşadınız mı? Büyük kıskançlık yaşamışsınızdır herhalde?

"Yaşamadım," dersem, yanlış olur.



Altyapı Kariyeri:

1956 - Beşiktaş

Profesyonel Futbol Kariyeri:

1959-1961 - Beşiktaş

1961-1971 - Fenerbahçe

Yapımcı olarak yaptığı filmler:

Yapımcı :

2007 - Anneler Günü (TV Filmi)

2006 - Babba (Sinema Filmi)

1997 - Anlaşma Noktası (Video)

1993 - Senin İçin Bir Kadeh (Sinema Filmi)

1992 - Kurşun Adres Sormaz (Sinema Filmi)

1991 - Bir Kadın (Sinema Filmi)

1991 - Anadolu'nun Kadın Erenleri (TV Dizisi)

1989 - Hiçbir Gece (Sinema Filmi)

1989 - Arkadaş (Sinema Filmi)

1988 - Emanet-2 (Sinema Filmi)

1987 - Kaderim (Sinema Filmi)

1987 - Hasret (Sinema Filmi)

1986 - Yolcu (Sinema Filmi)

1986 - Unutursun Diye (Video)

1986 - Sevda Rüzgarı (Sinema Filmi)

1986 - Sahtekar (Video)

1986 - Kader Rüzgarı (Sinema Filmi)

1986 - Hapishane Gülü (Video)

1986 - Gülçiçek (Sinema Filmi)

1986 - Arap Bilo (Video)

1985 - Özlem (Sinema Filmi)

1985 - Kurbağalar (Sinema Filmi)

1985 - Herşeyim Sensin (Sinema Filmi)

1984 - Çılgın Arzular (Sinema Filmi)

1984 - Yavrularım (Sinema Filmi)

1984 - Utanıyorum (Sinema Filmi)

1984 - Sevmek Yeniden Doğmak (Sinema Filmi)

1984 - Firar (Sinema Filmi)

1983 - Yıldızlar da Kayar (Sinema Filmi)

1983 - Yıkılan Gurur (Sinema Filmi)

1983 - Yaktı Beni (Sinema Filmi)

1983 - Dostlar Sağolsun (Sinema Filmi)

1983 - Derman (Sinema Filmi)

1982 - Nikah Masası (Sinema Filmi)

1982 - Islak Mendil (Sinema Filmi)

1982 - Gazap Rüzgarı (Sinema Filmi)

1982 - Bir Yudum Mutluluk (Sinema Filmi)

1981 - Herhangi Bir Kadın (Sinema Filmi)

1981 - Feryada Gücüm Yok (Sinema Filmi)

1980 - Vazgeç Gönlüm (Sinema Filmi)

1980 - Kır Gönlünün Zincirini (Sinema Filmi)

1980 - Ben Topraktan Bir Canım (Sinema Filmi)

1979 - Şark Bülbülü (Sinema Filmi)

1979 - Aşkı Ben Mi Yarattım (Sinema Filmi)

1979 - Almanya Acı Vatan (Sinema Filmi)

1978 - İyi Aile Çocuğu (Sinema Filmi)

1978 - Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Sinema Filmi)

1978 - Derdim Dünyadan Büyük (Sinema Filmi)

1977 - İstasyon (Sinema Filmi)

1977 - İbo İle Güllüşah (Sinema Filmi)

1976 - Şoför (Sinema Filmi)

1976 - Gülşah Küçük Anne (Sinema Filmi)

1976 - Darbe (Sinema Filmi)

1975 - İşte Hayat (Sinema Filmi)

1975 - Gülşah (Sinema Filmi)

1975 - Bir Araya Gelemeyiz (Sinema Filmi)