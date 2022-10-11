Selime isminin anlamı nedir, Selime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Selime isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Selime ismi ne demek, Selime ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Selime isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Selime İsminin anlamı nedir? TDK Selime anlamı:

Selime ismi Türk Dil Kurumunda doğru, sağlam, kusursuz anlamında tanımlanmaktadır.

Selime İsmi Kuranda geçiyor mu?

Selime ismi Kuran-ı Kerim' de geçmemektedir.

Selime isminin kökeni:

Selime ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 22413 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Selime isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Selime isminin rengi:

Celadon

Selime ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Selime isminin Harf Analizi Nedir ?

Selime ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

L : Sanatsal, naif, yetenekli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

Selime isminin Numerolojisi Kaçtır?

Selime ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

L : 15

İ : 12

M : 16

E : 6

= 77 – Selime İsminin Numeroloji Toplamı 77’dir.

Selime isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Selime ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Selime isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1 E: 5 L: 3 İ: 9 M: 4 E: 5 = 27

2 + 7 = 9 Kader sayısıdır

Selime isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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