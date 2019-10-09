EDİRNE (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde Fetih Suresi okundu.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, yatsı namazı öncesinde şanlı Türk ordusuna camiye gelen vatandaşlarla dua etti. Yatsı namazı öncesinde harekata destek olmak amacıyla Fetih Suresi okundu.

Üzüm, namazın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm müminlerin "Hazreti Muhammed'in ordusu Mehmetçikler" için dua ettiğini söyledi.

Milyarlarca insanın duaya katıldığını belirten Üzüm, "Biz de Selimiye Camisi'nde Edirnemizde, bu fetih yurdunda, İstanbul'u fetheden bu şehirde dua ettik. Dualarımıza her sabah namazı öncesi devam edeceğiz. Fetih surelerini okuyoruz. Cenabıhak Fetih Suresi'nde fethi müjdeliyor. Bu fetihlerimiz kıyamete kadar devam edecek." diye konuştu.

Türk ordusunun zulmü ortadan kaldırana kadar Mehmetçikleriyle zalimlerle mücadele edeceğini aktaran Üzüm, şunları kaydetti:

"Bu mücadele kıyamete kadar devam edecek. Bu dualar, gayretler inşallah cephede Mehmetçiklerimize çok büyük bir güç olacak. Kalbimiz, gönlümüz hep Mehmetçiklerimizle beraber. Her anımızda, 24 saatimizde daima Mehmetçiğimize dua halindeyiz. Hepimiz askerlerimizin büyük fedakarlığını, zalimlere karşı mazlumları koruma niyetini ve canlarını sadece Allah için, mazlumların yanında olmak için feda edişlerini bizim de unutmamamız gerekiyor.

İnşallah Cenabıhak Bedir'de olduğu gibi, Malazgirt'te olduğu gibi, Çanakkale'de olduğu gibi ve İstanbul'un fethinde olduğu gibi zulmün ortadan kaldırılması için bu büyük niyeti muzaffer kılacak. Buna inanıyoruz. İnşallah askerlerimiz salimen memleketlerine muzaffer şekilde döneceklerdir."





Kaynak: AA