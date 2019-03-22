EDİRNE (AA) - Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.



Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için dua edildi.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatan için canını feda eden tüm şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Şehit ve gazilerin hatırasını yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Özbaş, "Bugün şehitlerimiz için bir mevlit okutuyoruz. Önümüzdeki haftada Balkan Şehitleri’ni anacağız. Vatanın savunması için hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Eğer bugün biz burada toplanabiliyorsak ve bu minarelerin altında hür ve bağımsız şekilde yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize borçluyuz. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun." şeklinde konuştu.

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi de, şehit ve gazi aileleri olarak mevlide katılım gösterdiklerini belirterek, "Çanakkale ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz adına mevlit okutuyoruz. Güzel bir katılım var Allah onlardan razı olsun. Okunan duaları Allah kabul etsin." dedi.





Kaynak: AA