Selin Barlas, eşi Cem Dizdar'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etti!

TRT Spor'da spor yorumculuğu yapan ve farklı spor gazetelerinde yazılar yazan Cem Dizdar'ın, eşi Selin Barlas, Dizdar'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Barlas, fotoğrafları paylaşmasının ardından Instagram hesabını kapattı.

Vücudundaki darp izlerini paylaşan Selin Barlas, yaptığı paylaşımda "Kısa bir süreliğine instagram hesabımı açık bırakıyorum. İçinde gerçek bir hikaye var. Okuyun lütfen" ifadelerini kullandı.

Yorumcu Cem Dizdar ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

SELİN BARLAS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Selin Barlas İstanbul Maslak Ayazağa Işık Lisesi’ni bitirmiş ardından Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimini sürdürmektedir.

Çok iyi derecede İngilizce diline hakim olan Selin Barlas tam 7 dil bilmektedir.

Haber Türk ekranlarında Erhan Afyoncu ve Murat Bardakçı ile beraber sunduğu Tarihin Arka Odası isimli program ile gündeme gelmiştir.

Babası İş Adamı, amcası ise usta gazeteci Mehmet Barlas’tır. Dedesi ise Heidelberg Üniversitesinde Doktora yapmış eski bakan ve gazeteci Sait Barlas’tır. Baba tarafından aslen Gaziantep’lidir.

Annesi İtalyan ve bir tarafı İsveç asıllı Nancy Milano Barlas’tır. New York’un tanınmış ailelerinden olan annesi Selim Barlas ile Amerika’da tanışmış ve Türkiye’de evlenmişlerdir. Evli olan bir kız kardeşi vardır. Bir röportajında tek yaşadığını belirtmiştir.