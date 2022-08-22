Selin bilançosu ağır oldu! 80 kişinin yaşamını yitirdiği felaket için seferberlik çağrısı yapıldı, o bölgelerde OHAL ilan edildi!

Sudan'da etkisini gösteren şiddetli yağışlardan dolayı yaşanan sel felaketinde yaşamını kaybedenlerin sayısı 80'e yükseldi. Nil Nehri, Gezira, Beyaz Nil, Batı Kordofan, Güney Darfur ve Kassala eyaletlerinde yaşanan felaketin faturası ağır oldu. Yaşanan can kayıpları ve yaşamın tamamen olumsuz etkilenmesi nedeniyle bahsi geçen eyaletlerde OHAL ilan edildi.

SEFERBERLİK ÇAĞRISI YAPILDI

Bakanlar Kurulu, yaşanan sel felaketinden etkilenen eyalet halklarına destek sağlamak için resmi ve popüler organlardan iç ve dış insani destek talep etti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisine, haziran ayından beri etkisini gösteren şiddetli yağışlardan ve sellerden dolayı 136 bin Sudanlının etkilendiğini bildirdi.

Sudan'da neredeyse her yıl, haziran ayından itibaren başlayan şiddetli yağışlar eylül ayına kadar devam ediyor. Bu nedenle ülkede sık sık sel felaketi yaşanıyor. 2020 senesinde de yaşanan sel ve su baskınlarından dolayı 100 kişi hayatını kaybetmiş, felaketlerden etkilenen bölgelerde OHAL ilan edilmişti.