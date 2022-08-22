Selin bilançosu ağır oldu! 80 kişinin yaşamını yitirdiği felaket için seferberlik çağrısı yapıldı, o bölgelerde OHAL ilan edildi!

Sudan'da, etkisini haziran ayından bu yana gösteren şiddetli yağışlar sel felaketine neden oldu. Sel ve su baskınlarında 80 kişi yaşamını yitirdi, 6 eyalette OHAL ilan edildi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Sudan'da etkisini gösteren şiddetli yağışlardan dolayı yaşanan sel felaketinde yaşamını kaybedenlerin sayısı 80'e yükseldi. Nil Nehri, Gezira, Beyaz Nil, Batı Kordofan, Güney Darfur ve Kassala eyaletlerinde yaşanan felaketin faturası ağır oldu. Yaşanan can kayıpları ve yaşamın tamamen olumsuz etkilenmesi nedeniyle bahsi geçen eyaletlerde OHAL ilan edildi.

Selin bilançosu ağır oldu! 80 kişinin yaşamını yitirdiği felaket için seferberlik çağrısı yapıldı, o bölgelerde OHAL ilan edildi!

SEFERBERLİK ÇAĞRISI YAPILDI

Bakanlar Kurulu, yaşanan sel felaketinden etkilenen eyalet halklarına destek sağlamak için resmi ve popüler organlardan iç ve dış insani destek talep etti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisine, haziran ayından beri etkisini gösteren şiddetli yağışlardan ve sellerden dolayı 136 bin Sudanlının etkilendiğini bildirdi.

Sudan'da neredeyse her yıl, haziran ayından itibaren başlayan şiddetli yağışlar eylül ayına kadar devam ediyor. Bu nedenle ülkede sık sık sel felaketi yaşanıyor. 2020 senesinde de yaşanan sel ve su baskınlarından dolayı 100 kişi hayatını kaybetmiş, felaketlerden etkilenen bölgelerde OHAL ilan edilmişti.

İlgili Haberler
Mekke ve Medine'de sağanak yağış! Yüzlerce kişi yağmur altında tavaf etti!
Mekke ve Medine'de sağanak yağış! Yüzlerce kişi yağmur altında tavaf etti!
Şiddetli fırtına can aldı! 5 kişi devrilen ağaçların altında kalarak hayatını kaybetti!
Şiddetli fırtına can aldı! 5 kişi devrilen ağaçların altında kalarak hayatını kaybetti!
Çin'den dikkat çeken karar! Balıklara bile Covid-19 testi yapılacak!
Çin'den dikkat çeken karar! Balıklara bile Covid-19 testi yapılacak!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mastürbasyon yapan kadınlara "Bir erkek bulun" dedi! Söyledikleriyle sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "Eğer karın..."
Mastürbasyon yapan kadınlara "Bir erkek bulun" dedi! Söyledikleriyle sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "Eğer karın..."
"Her zaman duş almak zorunda değilsin" diyen Alman yetkilinin tasarruf önerisi şaşkına çevirdi! "Duş almak yerine..."
"Her zaman duş almak zorunda değilsin" diyen Alman yetkilinin tasarruf önerisi şaşkına çevirdi! "Duş almak yerine..."
Mekke ve Medine'de sağanak yağış! Yüzlerce kişi yağmur altında tavaf etti!
Mekke ve Medine'de sağanak yağış! Yüzlerce kişi yağmur altında tavaf etti!
Şiddetli fırtına can aldı! 5 kişi devrilen ağaçların altında kalarak hayatını kaybetti!
Şiddetli fırtına can aldı! 5 kişi devrilen ağaçların altında kalarak hayatını kaybetti!
Muğla'da feci kaza! Arı yüklü kamyonla otomobil birbirine girdi: 4 ölü, 3 yaralı
Muğla'da feci kaza! Arı yüklü kamyonla otomobil birbirine girdi: 4 ölü, 3 yaralı
Meteoroloji'den tedirgin eden uyarı! Şiddetli sağanak yağış bekleniyor! İşte etkilenecek olan o iller...
Meteoroloji'den tedirgin eden uyarı! Şiddetli sağanak yağış bekleniyor! İşte etkilenecek olan o iller...
İlahiyatçı-felsefeci Prof.Dr. Şahin Filiz: “İslam’da ve Kur’an’da tesettür yok”
İlahiyatçı-felsefeci Prof.Dr. Şahin Filiz: “İslam’da ve Kur’an’da tesettür yok”
Son dakika! Kartal sahilinde bomba alarmı! Olay yerine SAS ekipleri çağrıldı!
Son dakika! Kartal sahilinde bomba alarmı! Olay yerine SAS ekipleri çağrıldı!
Can pazarı canları kor gibi yakmıştı! Gaziantep'teki kaza sonrası şoförün ifadesi ortaya çıktı!
Can pazarı canları kor gibi yakmıştı! Gaziantep'teki kaza sonrası şoförün ifadesi ortaya çıktı!
Abdurrahman Dilipak'tan çarpıcı iddia: "Yeni bir dünya savaşı için her şey hazır. Bir çılgının düğmeye basması bekleniyor."
Abdurrahman Dilipak'tan çarpıcı iddia: "Yeni bir dünya savaşı için her şey hazır. Bir çılgının düğmeye basması bekleniyor."
Bakan Soylu'dan çok net açıklama! Mardin ve Gaziantep kazalarına dair konuştu: Hesabını sorarız!
Bakan Soylu'dan çok net açıklama! Mardin ve Gaziantep kazalarına dair konuştu: Hesabını sorarız!
Zincir marketlerde indirim zinciri! BİM, A101, ŞOK, CarrefourSa, Migros'larda Ayçiçek yağı, şeker, un, yumurta fiyatlarında indirim tufanı başladı!
Zincir marketlerde indirim zinciri! BİM, A101, ŞOK, CarrefourSa, Migros'larda Ayçiçek yağı, şeker, un, yumurta fiyatlarında indirim tufanı başladı!